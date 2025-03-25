Военнообязанные смогут самостоятельно выбирать место прохождения ВВК — Finance.ua

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Военнообязанные смогут самостоятельно выбирать место прохождения ВВК

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Военнообязанные смогут самостоятельно выбирать место прохождения ВВК
Военнообязанные смогут самостоятельно выбирать место прохождения ВВК
Теперь выбрать место прохождения ВВК можно самостоятельно, но не для всех. В настоящее время такая функция доступна только тем, кто планирует подписать контракт на службу в рядах ВСУ.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона.
«Мы делаем ВВК быстрой, удобной и прозрачной для людей. Самая важная задача — это чтобы это начало работать как сервис, поэтому Министерство обороны разработало реформу ВВК, первым этапом которой является электронное направление, чтобы сэкономить время на очереди в ТЦК и получить бумажное направление», — сказала заместитель министра.
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По словам чиновника, «вторым шагом» станет то, что заключения ВВК также станут цифровыми.
«То есть после осмотра не нужно будет везти бумажное постановление, чтобы внести данные в реестр. Оба этапа имеют целью закрыть необходимость физических визитов в ТЦК и уменьшить коррупцию по постановлениям о пригодности и непригодности к службе», — отметила Черногоренко.
На вопрос, может ли подать заявку на прохождение ВВК сам военнообязанный или это может сделать только ТЦК, Черногоренко ответила: «Мы сейчас сделали возможной такую ​​опцию для граждан, когда они готовы или подписывают контракт с ВСУ. Теперь можно прийти не только по месту учета, как раньше, но и самостоятельно выбрать адрес медучреждения для прохождения ВВК. К примеру, пройти осмотр в районе, где вы фактически живете, или на базе будущей воинской части».
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Спрос на электронные направления подтверждается цифрами. Сейчас через Резерв+ сгенерировали более 32 тысяч электронных направлений на ВВК. А приложением Резерв+ в общей сложности пользуется уже 4 млн украинцев. Каждая третья отсрочка в Украине также оформляется через это приложение.
По материалам:
УНН
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