Штраф за неявку в ТЦК или отказ от ВВК можно обжаловать — Finance.ua

Штраф за неявку в ТЦК или отказ от ВВК можно обжаловать Сегодня 19:13 — Личные финансы

Штраф за неявку в ТЦК или отказ от ВВК можно обжаловать

В Украине во время действия военного положения все мужчины от 18 до 60 лет должны выполнять правила воинского учета. За неявку в ТЦК и другие нарушения предусмотрены штрафы.

Юрист адвокатского объединения «Глоба и Глоба» Сергей Ланкин в комментарии УНИАН рассказал, как обжаловать штрафы за неявку в ТЦК.

По словам эксперта, когда ТЦК и СП составляют протоколы и выносят постановление о привлечении к административной ответственности за неявку на ВВК и отказ от прохождения комиссии, нужно анализировать, в частности, соблюдена ли процедура надлежащего вызова человека в ТЦК, должным образом он извещен о вызове в соответствии с законодательством.

Ланкин приводит пример из своей практики, когда ТЦК и СП, вынося постановления, допускают процессуальные нарушения:

«Бывает такое, что, к примеру, лицо не проживает по месту, куда приходит повестка „Укрпочтой“, и поэтому не имело возможности ее получить».

Юрист говорит, что гражданину, в отношении которого хотят составить протокол об административном правонарушении, нужно анализировать, соблюдают ли работники ТЦК и СП определенную законом процедуру:

Если речь идет о вручении повестки, то в случае отказа должен быть составлен акт об отказе в получении повестки.

Если речь идет о том, что повестку направили «Укрпочтой», и у человека были уважительные причины не явиться в ТЦК и СП — работники должны учесть это при составлении протокола.

Ланкин напоминает, что есть только три уважаемых, по украинскому законодательству, причины неявки в ТЦК и СП по повестке — это болезнь, смерть близкого родственника и форс-мажор, вроде стихийного бедствия или военных действий. Эксперт вспоминает, что сам сталкивался с такой ситуацией:

«Человек не мог прибыть по повестке, поскольку весь день была тревога или был активный ракетный обстрел, в результате которого он пострадал».

Самое главное, считает юрист, — сообщать в ТЦК об уважительных причинах неявки. Желательно это делать письменным заявлением до того, как лицо должно явиться по повестке, чтобы не получить штраф за неявку в военкомат (ТЦК и СП).

Какие нужны документы

Согласно законодательству, после получения постановлений о привлечении к административной ответственности человек имеет право обратиться в районный суд ТЦК и СП, который вынес постановления о штрафах за уклонение от мобилизации, и обжаловать их. Он вправе сделать это в течение 10 дней с момента получения постановления на руки.

УНІАН По материалам:

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