НКЦБФР готовит цифровые инструменты для пенсионных накоплений

НКЦБФР готовит цифровые инструменты для пенсионных накоплений

Глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслан Магомедов заявил, что система пенсионных накоплений в Украине должна быть максимально простой и цифровой.

«Наша задача — дать украинцам простые, цифровые и безопасные инструменты для пенсионных накоплений на будущее», — подчеркнул он во время пресс-конференции «20 лет негосударственному пенсионному обеспечению в Украине: победы, поражения и шанс на прорыв».

Магомедов напомнил, что последние десять лет были особенно сложными: экономика сократилась, инструментов для инвестирования стало меньше, а выбор стратегий по защите пенсионных средств был ограничен. «Но система выстояла вместе со страной. Это доказательство того, что она работает и заслуживает доверия», — подчеркнул он.

По словам главы НКЦБФР, нынешний уровень цифровизации государственных услуг открывает новые возможности для пенсионных накоплений.

«Наша задача сделать пенсионные инструменты такими же доступными и простыми, как покупка ОВГЗ в Дії. От военных на передовой до молодых специалистов — все ищут надежные способы финансовой безопасности. Мы работаем над тем, чтобы инвестиции в прибыльные госкомпании и дивиденды можно было получать в несколько кликов», — сказал Магомедов.

Он подчеркнул, что легкий цифровой доступ повышает популярность финансовых инструментов, что подтверждает опыт криптовалют. Интеграция пенсионной системы в цифровые сервисы позволит эффективно накапливать деньги даже тем, кто не может физически посещать учреждения.

Среди обсужденных идей — сочетание приватизации с пенсионными выплатами и привлечение граждан к инвестированию в прибыльные государственные компании. Это поможет увеличить доходы накоплений и в то же время укрепить финансовую безопасность украинцев.

«Невероятный прогресс украинской Defense Tech за короткое время сделал ее образцом для всего мира. Так же и наша система пенсионного обеспечения может послужить примером для других стран», — подытожил Магомедов.

Напомним, Минсоцполитики анонсировало обновление пенсионной реформы. Среди ключевых приоритетов обновления пенсионной системы, в частности:

солидарная система будет предусматривать гарантированные выплаты по возрасту с прямой связью между ЕСВ, продолжительностью уплаты взносов и размером пенсии;

будет предусматривать гарантированные выплаты по возрасту с прямой связью между ЕСВ, продолжительностью уплаты взносов и размером пенсии; трансформация специальных пенсий в профессиональные с тремя составляющими: базовой выплатой, вариативной частью и профессиональной надбавкой из разных источников финансирования;

с тремя составляющими: базовой выплатой, вариативной частью и профессиональной надбавкой из разных источников финансирования; введение обязательной накопительной системы.

Кроме государственного пенсионного фонда, в Украине работают также негосударственные системы пенсионного обеспечения . Система негосударственного пенсионного обеспечения создана при формировании дополнительных пенсионных накоплений путем добровольных взносов физических лиц и работодателей. Главными преимуществами, безусловно, является формирование независимого от государства пенсионного счета, средства которого являются собственностью участника и могут быть унаследованы его наследниками. Кроме того, важным фактором есть добровольность участия в таком фонде.

