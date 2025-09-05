0 800 307 555
НКЦБФР готовит цифровые инструменты для пенсионных накоплений

Личные финансы
27
Глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслан Магомедов заявил, что система пенсионных накоплений в Украине должна быть максимально простой и цифровой.
«Наша задача — дать украинцам простые, цифровые и безопасные инструменты для пенсионных накоплений на будущее», — подчеркнул он во время пресс-конференции «20 лет негосударственному пенсионному обеспечению в Украине: победы, поражения и шанс на прорыв».
Магомедов напомнил, что последние десять лет были особенно сложными: экономика сократилась, инструментов для инвестирования стало меньше, а выбор стратегий по защите пенсионных средств был ограничен. «Но система выстояла вместе со страной. Это доказательство того, что она работает и заслуживает доверия», — подчеркнул он.

Читайте также: Как выйти на пенсию 10 лет раньше и получать больше денег

По словам главы НКЦБФР, нынешний уровень цифровизации государственных услуг открывает новые возможности для пенсионных накоплений.
«Наша задача сделать пенсионные инструменты такими же доступными и простыми, как покупка ОВГЗ в Дії. От военных на передовой до молодых специалистов — все ищут надежные способы финансовой безопасности. Мы работаем над тем, чтобы инвестиции в прибыльные госкомпании и дивиденды можно было получать в несколько кликов», — сказал Магомедов.
Он подчеркнул, что легкий цифровой доступ повышает популярность финансовых инструментов, что подтверждает опыт криптовалют. Интеграция пенсионной системы в цифровые сервисы позволит эффективно накапливать деньги даже тем, кто не может физически посещать учреждения.
Среди обсужденных идей — сочетание приватизации с пенсионными выплатами и привлечение граждан к инвестированию в прибыльные государственные компании. Это поможет увеличить доходы накоплений и в то же время укрепить финансовую безопасность украинцев.
«Невероятный прогресс украинской Defense Tech за короткое время сделал ее образцом для всего мира. Так же и наша система пенсионного обеспечения может послужить примером для других стран», — подытожил Магомедов.
Напомним, Минсоцполитики анонсировало обновление пенсионной реформы. Среди ключевых приоритетов обновления пенсионной системы, в частности:
  • солидарная система будет предусматривать гарантированные выплаты по возрасту с прямой связью между ЕСВ, продолжительностью уплаты взносов и размером пенсии;
  • трансформация специальных пенсий в профессиональные с тремя составляющими: базовой выплатой, вариативной частью и профессиональной надбавкой из разных источников финансирования;
  • введение обязательной накопительной системы.
Кроме государственного пенсионного фонда, в Украине работают также негосударственные системы пенсионного обеспечения. Система негосударственного пенсионного обеспечения создана при формировании дополнительных пенсионных накоплений путем добровольных взносов физических лиц и работодателей. Главными преимуществами, безусловно, является формирование независимого от государства пенсионного счета, средства которого являются собственностью участника и могут быть унаследованы его наследниками. Кроме того, важным фактором есть добровольность участия в таком фонде.
📢 Подписывайтесь на рассылку Finance.ua о деньгах. Эта рассылка — важный помощник в разумном обращении с деньгами. Практические советы, проверенные сервисы, секреты экономии и заработка — 1 раз в 2 недели все на вашей почте. 🎯 Присоединиться можно здесь.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Пенсия
