Где можно израсходовать «Пакет школьника» — интерактивная карта
В Украине запустили в тестовом режиме интерактивную карту, которая позволит найти магазины, где доступна оплата в рамках программы «Пакет школьника».
Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики.
В рамках второго транша были профинансированы выплаты почти для 18 тысяч семей. По состоянию на сегодняшний день, 5 сентября, в целом пособие уже начислено более чем 103 тысячам семей на сумму 526 млн гривен, что составляет 41% от общего бюджета программы.
«Мы работаем над усовершенствованием „Пакета школьника“, и запуск дашборда — важный инструмент, который будем развивать в дальнейшем. Наша задача не просто оказать финансовую поддержку, но и помочь семьям легко сориентироваться, где ее можно использовать без лишних хлопот», — сказал Денис Улютин, министр социальной политики, семьи и единства Украины.
Как это работает
Онлайн-дашборд является навигатором и не охватывает всех магазинов. Хотя список не исчерпывающий, на карте можно найти торговые точки, где можно гарантированно рассчитаться в рамках программы. На дашборде есть фильтры по области и территориальной общине.
В общей сложности на дашборде отображается более 25 тысяч торговых точек по всей Украине.
Следует также учитывать, что адреса и названия магазинов могут обновляться, в частности, из-за переименования общин или улиц. Если вы заметили неактуальные данные по своему магазину, просим сообщить об этом, заполнив Google-форму по ссылке.
Напомним, что участие в программе открыто для всех магазинов со сферой деятельности «Торговля школьными принадлежностями (канцелярскими товарами), детской одеждой и обувью».
Родители и другие законные представители первоклассников могут использовать средства в любой торговой точке по всей Украине, где платежный терминал имеет MCC-код, отвечающий условиям государственной программы:
- 5641 — детская одежда;
- 5651 — одежда для всей семьи;
- 5661 — магазины обуви;
- 5943 — канцелярские товары.
В целом программа продлится до 15 ноября 2025 года — подать заявление на получение пособия можно через приложение Дія или в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда Украины.
Также недавно стало известно, что «Пакет школьника» планируют расширить — программа будет охватывать не только канцелярию, детскую одежду и обувь, но и книги.
Поделиться новостью
Также по теме
Где можно израсходовать «Пакет школьника» — интерактивная карта
Минсоцполитики предлагает новые правила поддержки ВПЛ во время отопительного сезона
НКЦБФР готовит цифровые инструменты для пенсионных накоплений
«Дія.Підпис» получил международные форматы и стал доступен для использования в ЕС
Частые смены работы больше не гарантируют более высокую зарплату
Резерв+: какие штрафы за нарушение воинского учета можно уплатить онлайн