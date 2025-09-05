Где можно израсходовать «Пакет школьника» — интерактивная карта Сегодня 15:22 — Личные финансы

В Украине запустили в тестовом режиме интерактивную карту , которая позволит найти магазины, где доступна оплата в рамках программы «Пакет школьника».

Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики.

В рамках второго транша были профинансированы выплаты почти для 18 тысяч семей. По состоянию на сегодняшний день, 5 сентября, в целом пособие уже начислено более чем 103 тысячам семей на сумму 526 млн гривен, что составляет 41% от общего бюджета программы.

«Мы работаем над усовершенствованием „Пакета школьника“, и запуск дашборда — важный инструмент, который будем развивать в дальнейшем. Наша задача не просто оказать финансовую поддержку, но и помочь семьям легко сориентироваться, где ее можно использовать без лишних хлопот», — сказал Денис Улютин, министр социальной политики, семьи и единства Украины.

Как это работает

Онлайн-дашборд является навигатором и не охватывает всех магазинов. Хотя список не исчерпывающий, на карте можно найти торговые точки, где можно гарантированно рассчитаться в рамках программы. На дашборде есть фильтры по области и территориальной общине.

В общей сложности на дашборде отображается более 25 тысяч торговых точек по всей Украине.

Если вы заметили неактуальные данные по своему магазину, просим сообщить об этом, заполнив Google-форму по Следует также учитывать, что адреса и названия магазинов могут обновляться, в частности, из-за переименования общин или улиц., просим сообщить об этом, заполнив Google-форму по ссылке

Напомним, что участие в программе открыто для всех магазинов со сферой деятельности «Торговля школьными принадлежностями (канцелярскими товарами), детской одеждой и обувью».

Родители и другие законные представители первоклассников могут использовать средства в любой торговой точке по всей Украине, где платежный терминал имеет MCC-код, отвечающий условиям государственной программы:

5641 — детская одежда;

5651 — одежда для всей семьи;

5661 — магазины обуви;

5943 — канцелярские товары.

В целом программа продлится до 15 ноября 2025 года — подать заявление на получение пособия можно через приложение Дія или в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

Также недавно стало известно, что «Пакет школьника» планируют расширить — программа будет охватывать не только канцелярию, детскую одежду и обувь, но и книги.

