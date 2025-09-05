ИИ найдет вам работу: Госслужба занятости запустила новый инструмент
Искусственный интеллект может не только отбирать рабочие места, но и помогать их находить. По крайней мере, именно такую функцию ему нашли в Государственной службе занятости, которая запустила новый ИИ-инструмент для поиска работы.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЗУ.
- Теперь на сайте службы (www.dcz.gov.ua/aijob) доступен цифровой помощник, который должен упростить подбор вакансий.
- Он может искать работу по ключевым словам, городу или уровню зарплаты, а еще — анализировать резюме и предлагать варианты, соответствующие вашему опыту и навыкам.
Заявлено, что сервис работает максимально конфиденциально: CV обрабатывается всего несколько секунд и сразу удаляется, поэтому это не будет иметь никаких рисков для персональных данных.
Еще одно преимущество — полная независимость от глобальных платформ. Локальный AI настроен именно под украинский рынок труда, что делает его удобным и стабильным.
Сервис уже доступен в тестовом режиме.
Справка Finance.ua:
- обычно поиск работы занимает около месяца, но иногда процесс может затянуться. Однако не стоит сомневаться, задержки в трудоустройстве зависят не только от навыков, опыта или активности кандидата. По ссылке делимся советами, которые помогут быстрее получить предложение о работе;
- интересно, что за последние 5 лет в топ-10 вакансий, получающих больше всего откликов, стабильно попадают рабочие специальности: разнорабочий, водитель, грузчик, уборщица;
- по прогнозам правительства, средняя зарплата украинцев будет расти почти на 5 тыс. грн ежегодно и к 2028 году достигнет 39 тыс. грн.
