«Дія.Підпис» получил международные форматы и стал доступен для использования в ЕС
В приложении «Дія» теперь доступен формат XAdES для Дія.Підпис. Это расширяет возможности украинцев в сотрудничестве с европейскими сервисами и партнерами.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
«Внедрение нового формата для Дія. Підпис — часть евроинтеграционных обязательств Украины в цифровой сфере. Это позволит украинским гражданам и предпринимателям подписывать документы, которые будут признаваться как в Украине, так и за рубежом», — говорится в сообщении.
Какие форматы поддерживает Дія. Підпис
В Европейском Союзе используются несколько международных стандартов электронных подписей, и каждая страна или компания выбирает свою. Отныне Дія. Підпис поддерживает все основные:
- XAdES — подпись для файлов любого формата, в частности XML;
- PAdES — подпись непосредственно в PDF-документах;
- CAdES — универсальная подпись для различных типов файлов и систем.
«Это значит, что пользователи могут выбирать тот формат, который наиболее удобен для их иностранных контрагентов. Если ведете бизнес со странами Балтии — подойдет XAdES, если с партнерами из Австрии, Польши или Италии — PAdES», — добавили в министерстве.
Подписать документы можно уже сейчас на портале id.gov.ua/sign, выбрав нужный формат квалифицированной электронной подписи с Действие. Подпись-EU.
Напомним, Дія.Підпис — это квалифицированная электронная подпись, которую вы можете использовать для подписания документов, оформления услуг в приложении и на портале Дія, а также авторизации в приложениях и на сайтах партнеров Дія.
Его можно получить, если у вас есть хотя бы один из этих документов в приложении Дія:
- ID-карта;
- биометрический загранпаспорт;
- загранпаспорт, выданный после 2015 года;
- вид на временное или постоянное жительство.
Срок Дія. Підпис — один год или до момента его удаления.
Как получить Дія.Підпис.
- Авторизуйтесь в приложении Дія.
- Выделите Меню — Дія.Підпис.
- Нажмите кнопку Активировать Дія.Підпис.
- Подтвердите личность через проверку фото.
- Придумайте 5-значный код для Дія.Підпис.
