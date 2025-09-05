«Дія.Підпис» получил международные форматы и стал доступен для использования в ЕС

0 800 307 555
В приложении «Дія» теперь доступен формат XAdES для Дія.Підпис. Это расширяет возможности украинцев в сотрудничестве с европейскими сервисами и партнерами.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
«Внедрение нового формата для Дія. Підпис — часть евроинтеграционных обязательств Украины в цифровой сфере. Это позволит украинским гражданам и предпринимателям подписывать документы, которые будут признаваться как в Украине, так и за рубежом», — говорится в сообщении.

Какие форматы поддерживает Дія. Підпис

В Европейском Союзе используются несколько международных стандартов электронных подписей, и каждая страна или компания выбирает свою. Отныне Дія. Підпис поддерживает все основные:
  • XAdES — подпись для файлов любого формата, в частности XML;
  • PAdES — подпись непосредственно в PDF-документах;
  • CAdES — универсальная подпись для различных типов файлов и систем.
«Это значит, что пользователи могут выбирать тот формат, который наиболее удобен для их иностранных контрагентов. Если ведете бизнес со странами Балтии — подойдет XAdES, если с партнерами из Австрии, Польши или Италии — PAdES», — добавили в министерстве.
Подписать документы можно уже сейчас на портале id.gov.ua/sign, выбрав нужный формат квалифицированной электронной подписи с Действие. Подпись-EU.
Напомним, Дія.Підпис — это квалифицированная электронная подпись, которую вы можете использовать для подписания документов, оформления услуг в приложении и на портале Дія, а также авторизации в приложениях и на сайтах партнеров Дія.
Его можно получить, если у вас есть хотя бы один из этих документов в приложении Дія:
  • ID-карта;
  • биометрический загранпаспорт;
  • загранпаспорт, выданный после 2015 года;
  • вид на временное или постоянное жительство.
Срок Дія. Підпис — один год или до момента его удаления.
Как получить Дія.Підпис.
  1. Авторизуйтесь в приложении Дія.
  2. Выделите Меню — Дія.Підпис.
  3. Нажмите кнопку Активировать Дія.Підпис.
  4. Подтвердите личность через проверку фото.
  5. Придумайте 5-значный код для Дія.Підпис.
🎤 Каждую новость на Finance.ua можно не только читать, но и слушать. Нажмите ▶️ на новом изображении и узнайте все самое важное еще быстрее!
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Дия
