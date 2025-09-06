0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Налоговой ответили, могут ли предприниматели тратить средства с бизнес-счета на собственные нужды

Личные финансы
43
В Налоговой ответили, могут ли предприниматели тратить средства с бизнес-счета на собственные нужды
В Налоговой ответили, могут ли предприниматели тратить средства с бизнес-счета на собственные нужды
Физические лица-предприниматели, являющиеся плательщиками единого налога, могут использовать средства с предпринимательского счета для личных нужд.
Об этом рассказали в Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области.
Читайте также
Специалисты отмечают, что это возможно при уплате всех предусмотренных законодательством налогов, сборов и других обязательных платежей.

Отдельные счета для разных нужд

Согласно Инструкции Нацбанка Украины № 162, физические лица должны открывать отдельные счета для бизнеса, независимой профессиональной деятельности и для собственных нужд.
Отмечается, что использовать личные счета для предпринимательской деятельности запрещено.
Статьей 44 ХКУ определено, что бизнесмен может свободно распоряжаться прибылью, оставшейся после уплаты налогов и сборов.
Читайте также
Напомним, датой получения дохода для ФЛП считается дата фактического поступления средств на текущий счет (IBAN) или в кассу, дата получения других компенсаций в случае неденежных расчетов, дата, указанная в фискальном чеке, если расчет произошел через платежный терминал (POS) или интернет-эквайринг.
При оплате товаров или услуг картой — как в магазине через банковский терминал, так и в интернет-магазине — доходом для ФЛП является вся сумма выручки, включая комиссию банка.
По материалам:
Finance.ua
ФЛП
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems