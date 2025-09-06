В Налоговой ответили, могут ли предприниматели тратить средства с бизнес-счета на собственные нужды
Физические лица-предприниматели, являющиеся плательщиками единого налога, могут использовать средства с предпринимательского счета для личных нужд.
Об этом рассказали в Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области.
Специалисты отмечают, что это возможно при уплате всех предусмотренных законодательством налогов, сборов и других обязательных платежей.
Отдельные счета для разных нужд
Согласно Инструкции Нацбанка Украины № 162, физические лица должны открывать отдельные счета для бизнеса, независимой профессиональной деятельности и для собственных нужд.
Отмечается, что использовать личные счета для предпринимательской деятельности запрещено.
Статьей 44 ХКУ определено, что бизнесмен может свободно распоряжаться прибылью, оставшейся после уплаты налогов и сборов.
Напомним, датой получения дохода для ФЛП считается дата фактического поступления средств на текущий счет (IBAN) или в кассу, дата получения других компенсаций в случае неденежных расчетов, дата, указанная в фискальном чеке, если расчет произошел через платежный терминал (POS) или интернет-эквайринг.
При оплате товаров или услуг картой — как в магазине через банковский терминал, так и в интернет-магазине — доходом для ФЛП является вся сумма выручки, включая комиссию банка.
