В Налоговой ответили, могут ли предприниматели тратить средства с бизнес-счета на собственные нужды

Физические лица-предприниматели, являющиеся плательщиками единого налога, могут использовать средства с предпринимательского счета для личных нужд.

Об этом рассказали в Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области.

Специалисты отмечают, что это возможно при уплате всех предусмотренных законодательством налогов, сборов и других обязательных платежей.

Отдельные счета для разных нужд

Согласно Инструкции Нацбанка Украины № 162, физические лица должны открывать отдельные счета для бизнеса, независимой профессиональной деятельности и для собственных нужд.

Отмечается, что использовать личные счета для предпринимательской деятельности запрещено.

Статьей 44 ХКУ определено, что бизнесмен может свободно распоряжаться прибылью, оставшейся после уплаты налогов и сборов.

Напомним, датой получения дохода для ФЛП считается дата фактического поступления средств на текущий счет (IBAN) или в кассу, дата получения других компенсаций в случае неденежных расчетов, дата, указанная в фискальном чеке, если расчет произошел через платежный терминал (POS) или интернет-эквайринг.

При оплате товаров или услуг картой — как в магазине через банковский терминал, так и в интернет-магазине — доходом для ФЛП является вся сумма выручки, включая комиссию банка.

