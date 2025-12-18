Германия предоставит дополнительные 70 млн евро Украине
В связи с российскими атаками на энергетическую инфраструктуру Украины правительство Германии предоставляет Украине дополнительную помощь в размере 70 миллионов евро.
Источник: министр развития Германии Рим Алабали Радован медиагруппе Funke, «Европейская правда» со ссылкой на Tagesschau.
Детали: Министр сказала, что ее министерство расширяет помощь, «чтобы обеспечить отоплением, водоснабжением и электроэнергией более двух с половиной миллионов человек».
«Особенно сейчас в холодную зиму срочная помощь имеет решающее значение для обеспечения основных энергетических потребностей Украины», — заявила она.
Денежные средства в первую очередь предназначены для инвестиций в децентрализованное теплоснабжение, например, в мобильные отопительные установки.
«Муниципалитеты должны иметь возможность гарантировать отопление школ, детских садов и больниц, даже если большие электростанции подверглись атакам. Эти меры по энергоснабжению помогут людям организовать свою повседневную жизнь», — сказала Алабали Радован.
С соответствующей просьбой к Германии обратилась украинская сторона.
