Германия предоставит дополнительные 70 млн евро Украине Сегодня 11:24 — Личные финансы

В связи с российскими атаками на энергетическую инфраструктуру Украины правительство Германии предоставляет Украине дополнительную помощь в размере 70 миллионов евро.

Источник: министр развития Германии Рим Алабали Радован медиагруппе Funke, «Европейская правда» со ссылкой на Tagesschau

Детали: Министр сказала, что ее министерство расширяет помощь, «чтобы обеспечить отоплением, водоснабжением и электроэнергией более двух с половиной миллионов человек».

«Особенно сейчас в холодную зиму срочная помощь имеет решающее значение для обеспечения основных энергетических потребностей Украины», — заявила она.

Денежные средства в первую очередь предназначены для инвестиций в децентрализованное теплоснабжение, например, в мобильные отопительные установки.

«Муниципалитеты должны иметь возможность гарантировать отопление школ, детских садов и больниц, даже если большие электростанции подверглись атакам. Эти меры по энергоснабжению помогут людям организовать свою повседневную жизнь», — сказала Алабали Радован.

С соответствующей просьбой к Германии обратилась украинская сторона.

