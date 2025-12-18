0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Когда СОЧ военнослужащего может считаться прекращенным — разъяснение

Личные финансы
24
Обращение военнослужащего, который самовольно оставил часть (СОЧ), в военную специализированную прокуратуру с просьбой решить вопрос о возвращении на службу может означать прекращение преступления по ст. 407 УК Украины.
Об этом говорится в постановлении Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда по делу № 473/3261/23.

Обстоятельства дела

Местный суд признал военнослужащего виновным и осудил по ч. 5 ст. 407 УК Украины (наказание — лишение свободы на срок от 5 до 10 лет) за самовольное оставление места службы без уважительных причин.
Затем суд первой инстанции из в. 75 УК Украины (освобождение от отбывания наказания с условным сроком) запретил назначать военному возможность получить наказание в виде условного срока.
Отмечается, что апелляционный суд отменил приговор в части назначенного наказания и вынес новый приговор, которым назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы на 5 лет. После этого было принято решение обратиться в Верховный Суд.
В кассационной жалобе адвокат обвиняемого утверждал, что апелляционный суд неправомерно ухудшил положение военнослужащего, а также не учел тот факт, что преступление было совершено до вступления в силу Закона Украины от 13 декабря 2022 года № 2839-IX, которым запрещено лишать обвиняемого возможности получить условный срок по СОЧ.

Решение Верховного Суда

Верховный Суд указал на то, что, по материалам уголовного производства, приговоренный до того, как сообщил в мае 2023 года ТУ ГБР о самовольном оставлении места службы, по этому же поводу 15 августа 2022 года обратился в специализированную прокуратуру в сфере обороны. Известно, что обвиняемый изложил обстоятельства СОЧ и просил решить вопрос дальнейшего прохождения военной службы.
Было установлено, что апелляционный суд не обеспечил общую справедливость принятого судебного решения. Верховный Суд резюмировал, что обращение военнослужащего в военную специализированную прокуратуру с просьбой решить вопрос о дальнейшем прохождении службы может означать прекращение преступления по СОЧ, а затем — влияет на момент окончания преступления, действующее законодательство и возможное наказание.
По материалам:
Судебно-юридична газета
Военный учетВоеннообязанный
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems