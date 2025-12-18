Когда СОЧ военнослужащего может считаться прекращенным — разъяснение Сегодня 08:33 — Личные финансы

Обращение военнослужащего, который самовольно оставил часть (СОЧ), в военную специализированную прокуратуру с просьбой решить вопрос о возвращении на службу может означать прекращение преступления по ст. 407 УК Украины.

Об этом говорится в постановлении Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда по делу № 473/3261/23

Обстоятельства дела

Местный суд признал военнослужащего виновным и осудил по ч. 5 ст. 407 УК Украины (наказание — лишение свободы на срок от 5 до 10 лет) за самовольное оставление места службы без уважительных причин.

Затем суд первой инстанции из в. 75 УК Украины (освобождение от отбывания наказания с условным сроком) запретил назначать военному возможность получить наказание в виде условного срока.

Отмечается, что апелляционный суд отменил приговор в части назначенного наказания и вынес новый приговор, которым назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы на 5 лет. После этого было принято решение обратиться в Верховный Суд.

В кассационной жалобе адвокат обвиняемого утверждал, что апелляционный суд неправомерно ухудшил положение военнослужащего, а также не учел тот факт, что преступление было совершено до вступления в силу Закона Украины от 13 декабря 2022 года № 2839-IX, которым запрещено лишать обвиняемого возможности получить условный срок по СОЧ.

Решение Верховного Суда

Верховный Суд указал на то, что, по материалам уголовного производства, приговоренный до того, как сообщил в мае 2023 года ТУ ГБР о самовольном оставлении места службы, по этому же поводу 15 августа 2022 года обратился в специализированную прокуратуру в сфере обороны. Известно, что обвиняемый изложил обстоятельства СОЧ и просил решить вопрос дальнейшего прохождения военной службы.

Было установлено, что апелляционный суд не обеспечил общую справедливость принятого судебного решения. Верховный Суд резюмировал, что обращение военнослужащего в военную специализированную прокуратуру с просьбой решить вопрос о дальнейшем прохождении службы может означать прекращение преступления по СОЧ, а затем — влияет на момент окончания преступления, действующее законодательство и возможное наказание.

