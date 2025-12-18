0 800 307 555
Какие ІТ-направления росли быстрее всего в 2025 году (инфографика)

Личные финансы
12
Какие ІТ-направления росли быстрее всего в 2025 году (инфографика)
Какие ІТ-направления росли быстрее всего в 2025 году (инфографика)
2025 год на украинском ІТ-рынке прошел с ростом количества вакансий и заметными изменениями в структуре спроса. По данным DOU, количество вакансий за год составило 78 тысяч. В расчетах использован прогнозный показатель за декабрь, погрешность составляет менее 1%. Рост, начавшийся в 2024 году, сохранился на том же уровне и составил плюс 30% в год.
Инфографика: DOU
Инфографика: DOU

Какие направления росли быстрее всего

Доля вакансий для технических специалистов за год несколько уменьшилась и составляет 66% против 68% в прошлом. В то же время произошли изменения в пятерке самых популярных категорий. QA и HR вытеснили Sales, которая в прошлом году занимала 4-е место. Тройка лидеров осталась без изменений. Это Software Engineer, Marketing и Analyst.
Наибольший прирост за год зафиксирован в вакансиях для разработчиков. Их стало почти на 3000 больше. Маркетинг и HR добавили более 1500 вакансий. Более чем на 1000 выросло количество предложений для специалистов по военному делу, QA, AI и ML, а также аналитиков.
В 7 раз выросло количество вакансий в категории военное дело. Почти в три раза увеличилось количество предложений для AI и ML. В 2 раза выросли вакансии для Hardware и Account Manager.
В то же время, в этом году не выросли направления, связанные с созданием контента. Речь идет о Copywriter, Technical Writer и Artist.
Инфографика: DOU
Инфографика: DOU
Более чем на 500 вакансий в год выросли направления Node. js, Front end и Python. В то же время, без роста остались Go, PHP, Unity, Blockchain, Scala и Rust.
Инфографика: DOU
Инфографика: DOU

Конкуренция

За год больше всего уменьшилась конкуренция, которую измеряют средним количеством откликов на вакансию, в направлениях HR, Design, QA, Java, Unity, iOS и React Native.
Наиболее возросла конкуренция для Project Managers, Scrum Masters, Copywriters, Front end, .NET, Salesforce и Scala-разработчиков.
В 2025 году Front end уверенно занял первое место по уровню конкуренции, опередив QA.

Кто публиковал больше всего вакансий

Большинство вакансий на DOU в 2025 году размещали продуктовые компании. Genesis опубликовала около 1600 вакансий, SKELAR еще 1000. Эти компании остаются лидерами по количеству вакансий уже третий год.
Более 500 вакансий разместили N iX, EVOPLAY, Boosta и Universe Group. Еще более 300 вакансий опубликовал 427 отдельный полк беспилотных систем Рарог, а более 400 Association of Ukrainian Defense Manufacturers.

Объем ІТ-экспорта стабильный

II и III кварталы этого года показали небольшой рост, если сравнивать с такими же периодами в прошлом году. По итогам ожидается, что объем ІТ экспорта останется на уровне 2024 года или незначительно вырастет.
Инфографика: DOU
Инфографика: DOU
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на результаты проекта Львовского ІТ Кластера писал, что в ІТ работают 303 000 специалистов. В Украине остаются 245 000 специалистов, что на 2,9% больше, чем в прошлом году. За границей работает 58 тысяч, что на 10% меньше. Тем не менее, примерно пятая часть специалистов рассматривает возможность выезда.
Медианный доход технического специалиста — $2700, что на 4,2% больше, чем в 2024 году.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
