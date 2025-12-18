Тарифы на газ, тепло и свет в Украине возрастут: в Раде рассказали детали Сегодня 10:04 — Личные финансы

Тарифы на газ, тепло и свет в Украине возрастут: в Раде рассказали детали

В Украине после войны могут пересмотреть цены на коммунальные услуги. Речь идет о тарифах на газ, тепло и электроэнергию.

Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Андрей Жупанин в эфире своего YouTube-канала, передает УНИАН.

Позиция МВФ

По словам Жупанина, действующий уровень тарифов не покрывает фактических затрат на производство и поставку энергоресурсов. Повышение цен является одним из требований Международного валютного фонда, от выполнения которых зависит получение финансовой помощи для Украины.

Таким образом правительство должно к середине 2026 года разработать пошаговый план перехода от специальных цен.

Когда могут начать менять тарифы

Жупанин отметил, что реализация такого плана предполагает отказ от специальных тарифов на газ, тепло и электроэнергию для населения. По его словам, начало перехода к рыночным ценам возможно после завершения боевых действий.

Пока официальные решения о немедленном повышении тарифов не были приняты.

Состояние энергетической инфраструктуры

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко также подчеркнул, что в энергетической системе не хватает средств, а долги отрасли остаются значительными. По его словам, значительная часть оборудования повреждена или изношена, в том числе распределительные сети, требующие срочного обновления.

Он отметил, что без перехода к рыночным ценам доступ к ключевым инфраструктурным услугам может быть ограничен.

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на Госстат писал , что с сентября 2024 по сентябрь 2025 года тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Украине выросли на 2,3% в целом. Больше всего подорожали услуги по управлению многоквартирными домами на 12,5%. Далее следует:

уборка мусора на 6,4%;

содержание и ремонт жилья на 3,4%.

Как свидетельствуют данные «Опендатабот», в Едином реестре должников зафиксировано более 794 тыс. исполнительных производств по долгам за коммунальные услуги. Чаще всего украинцы не платят за теплоснабжение (40% случаев). Далее следуют водоснабжение (18%), газ (15%), жилищное обслуживание (10%), вывоз мусора (8%) и электроэнергия (6%).

УНІАН По материалам:

