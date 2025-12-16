ЕС ввел новый критерий для наложения санкций на беларусь Сегодня 09:45

Совет ЕС ввел новый критерий для внесения в санкционный перечень физических и юридических лиц, которые получают выгоду, участвуют или способствуют действиям или политике республики беларусь, что подрывает или угрожает демократии, верховенству права, стабильности или безопасности в ЕС и в его государствах-членах.

Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

«Это решение было принято на фоне недавних вторжений метеорологических аэростатов в воздушное пространство Литвы», — говорится в сообщении.

Новый критерий позволит ЕС вводить ограничительные меры против тех, кто планирует, управляет, поддерживает или способствует информационным манипуляциям и вмешательству. Кроме того, ЕС сможет применять санкции к физическим и юридическим лицам, осуществляющим действия против демократических институтов и экономической деятельности, представляющих общественный интерес ЕС и его государств-членов. ЕС будет также бороться с несанкционированным попаданием на его территорию.

Наконец, новый критерий также включает действия, направленные на вмешательство, повреждение или уничтожение критической инфраструктуры, а также широкомасштабные или систематические действия, приводящие к нарушению работы инфраструктуры.

Как сообщалось, в своих выводах от 23 октября 2025 года Европейский Совет осудил усиление гибридных атак со стороны россии и беларуси и недавние нарушения воздушного пространства ЕС.

29 октября 2025 года высокий представитель ЕС опубликовала заявление, осуждая постоянные, провокационные и неприемлемые действия беларуси против ЕС и его государств-членов.

С 1 января 2025 года Литва фиксирует резкий рост количества нарушений воздушного пространства с октября 2025 года. Эти инциденты касаются как беспилотников, так и нецелевого использования метеорологических аэростатов, используемых для контрабанды. Каждый аэростат, запущенный из беларуси, перевозит до 50 кг полезного груза. Он может летать на высоте до 8−15 км и со скоростью до 100−200 км/ч, что создает серьезные риски безопасности, прежде всего для гражданской авиации.

Подобные вторжения в воздушное пространство Литвы сорвали сотни рейсов и нанесли значительный ущерб авиакомпаниям, тысячам пассажиров и государственным органам власти. Цель состоит в том, чтобы дестабилизировать государство-член ЕС и запугать европейских граждан из-за прямых угроз гражданской авиации. Использование воздушных шаров происходит в контексте более широкой целенаправленной гибридной кампании, а также других действий, которые также включают незаконную миграцию, поддерживаемую на государственном уровне.

Как сообщалось, в заявлении от 29 октября ЕС призвал белорусский режим немедленно прекратить такие действия и без дальнейших промедлений принять эффективные меры для контроля своего воздушного пространства, государственной границы и территории, а также борьбы и предотвращение организованной преступной деятельности, возникающей на их территории.

15 декабря Совет ЕС также ввел ограничительные меры против двенадцати человек и двух организаций в свете продолжения россией гибридной деятельности, включая манипуляции и информационное вмешательство, а также кибератаки против ЕС, его государств-членов и партнеров.

