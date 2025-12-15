ЕС расширил санкции против теневого флота россии Сегодня 15:05

ЕС расширил санкции против теневого флота россии

Совет Европейского Союза в понедельник, 15 декабря, ввел санкции против еще пяти физических лиц и четырех компаний, причастных к деятельности так называемого «теневого флота» россии и его цепей поставок.

Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Кто попал в список

В список попали бизнесмены, прямо или косвенно связанные с российскими государственными нефтяными компаниями «Роснефть» и «Лукойл». Они контролируют суда, перевозящие нефть и нефтепродукты, скрывая их происхождение и применяя ненадлежащие и высокорисковые методы перевозки.

Среди юридических лиц — судоходные компании из Объединенных Арабских Эмиратов, Вьетнама и россии, владеющие или управляющие танкерами, которые подпадают под ограничительные меры ЕС и других стран за участие в теневом флоте россии.

Что предусматривают санкции

Введенные санкции предусматривают блокировку активов, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им денежные средства.

Физические лица также подвергаются запрету на въезд и транзит через страны ЕС.

В целом санкции касаются более 2600 человек и организаций в ответ на военную агрессию россии против Украины.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Украина ввела санкции против еще почти 700 морских судов теневого флота рф, который перевозит нефть и другие энергоресурсы и дает деньги на затягивание войны.

«Это самый большой санкционный пакет именно против танкеров и других судов, которые служат агрессии. В пакете суда, которые ходят не только под российским флагом, но и под флагами других государств, в частности, это более 50 юрисдикций», — заявлял президент Владимир Зеленский.

