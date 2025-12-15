Миллиардовые доходы: банки в Украине заработали рекордную сумму
Платежеспособные банки за десять месяцев 2025 года получили 131,7 млрд грн чистой прибыли. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года они заработали 125,6 млрд грн.
Об этом свидетельствуют данные НБУ, пишет издание «Українські Новини».
Ранее в Нацбанке отмечали, что ключевым фактором поддержки доходности банков стало активное кредитование.
Ключевые показатели:
- доходы банков за указанный период составили 472,5 млрд грн;
- расходы — 340,8 млрд грн;
- процентные доходы — 336 млрд грн;
- процентные расходы — 113,3 млрд грн;
- комиссионные доходы банков — 101,4 млрд грн;
- комиссионные расходы — 49,7 млрд грн.
Какие банки заработали больше всего
Как сообщал Finance.ua, по итогам трех кварталов наибольшую чистую прибыль получили следующие банки:
- ПриватБанк — 50,63 млрд грн. Это составляет 42,4% всего финансового результата банковской системы;
- Ощадбанк — 13,88 млрд грн;
- Райффайзен Банк — 7,33 млрд грн.
Ранее мы также писали, что Верховная Рада приняла Закон № 14097 об особенностях налогообложения банков в 2026 году. Так, уже в следующем году банки будут платить налог на прибыль по ставке 50% без возможности учитывать убытки прошлых лет.
Кстати, более подробно о том, как это решение нардепов может перекроить банковский сектор Украины, мы рассказывали в статье по ссылке.
Поделиться новостью
Также по теме
Миллиардовые доходы: банки в Украине заработали рекордную сумму
В Раде зарегистрировали законопроект о лицевых инвестиционных счетах
Карта побыта CUKR для украинцев в Польше: что изменится с 2026 года
Комитет ВР поддержал законопроект о переименовании «копейки» в «шаг»
ЕС расширил санкции против теневого флота россии
Укрзализныця запустила новые маршруты в Европу