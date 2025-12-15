Миллиардовые доходы: банки в Украине заработали рекордную сумму Сегодня 17:04

Миллиардовые доходы: банки в Украине заработали рекордную сумму

Платежеспособные банки за десять месяцев 2025 года получили 131,7 млрд грн чистой прибыли. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года они заработали 125,6 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные НБУ , пишет издание «Українські Новини».

Ранее в Нацбанке отмечали, что ключевым фактором поддержки доходности банков стало активное кредитование.

Ключевые показатели:

доходы банков за указанный период составили 472,5 млрд грн;

расходы — 340,8 млрд грн;

процентные доходы — 336 млрд грн;

процентные расходы — 113,3 млрд грн;

комиссионные доходы банков — 101,4 млрд грн;

комиссионные расходы — 49,7 млрд грн.

Какие банки заработали больше всего

Как сообщал Finance.ua, по итогам трех кварталов наибольшую чистую прибыль получили следующие банки:

ПриватБанк — 50,63 млрд грн. Это составляет 42,4% всего финансового результата банковской системы;

Ощадбанк — 13,88 млрд грн;

Райффайзен Банк — 7,33 млрд грн.

налог на прибыль по ставке 50% без возможности учитывать убытки прошлых лет. Ранее мы также писали , что Верховная Рада приняла Закон № 14097 об особенностях налогообложения банков в 2026 году. Так, уже в следующем году банки будут платитьбез возможности учитывать убытки прошлых лет.

Кстати, более подробно о том, как это решение нардепов может перекроить банковский сектор Украины, мы рассказывали в статье по ссылке.

