Mercedes-Benz готовит роскошные роботы на базе S-Class

Mercedes-Benz запускает полноценную экосистему роботакси
Mercedes-Benz запускает полноценную экосистему роботакси
Mercedes-Benz выходит на новый уровень автономного транспорта, развивая полноценную экосистему роботакси.
В ее основе флагманский S-Class, собственная операционная система MB. OS и партнерства с ключевыми игроками рынка автономного вождения.

S-Class как база для роботакси

Новый Mercedes-Benz S-Class поначалу проектировался с учетом беспилотного будущего. Автомобиль оборудован дублированными системами управления, торможения, питания и вычислений, что позволяет работать на уровне автономности SAE Level 4 и безопасно завершать движение даже в случае сбоев.
Mercedes-Benz готовит роскошные роботы на базе S-Class

Технологии и партнеры

Ключевым технологическим партнером стала NVIDIA — ее платформа DRIVE Hyperion и софт DRIVE AV обеспечивают автономное управление уровня L4. Отдельно Mercedes-Benz сотрудничает с Momenta: в этом проекте оператором сервиса выступает Lumo, планирующая запустить первые беспилотные S-Class в Абу-Даби уже в этом году.

Фокус на премиум-сегмент

Компания делает ставку не на «утилитарные» роботакси, а на люксовый формат перевозок. Речь идет о комфорте заднего ряда, тишине, плавности хода и цифровых сервисах. К экосистеме могут приобщиться и глобальные платформы типа Uber в формате «бизнес-класс без водителя».
Потенциальное влияние на рынок

Выход Mercedes-Benz в сегмент робота на базе серийного S-Class может изменить представление об автономном транспорте. Компания противопоставляет экспериментальным решениям стартапов акцент на безопасность, надежность и премиальное качество. Первые запуски должны показать, насколько быстро можно масштабировать модель на другие регионы.
Авто
