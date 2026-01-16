Автомобилем 2026 года в Европе стала модель от Mercedes-Benz

0 800 307 555
Технологии&Авто
Немецкий седан Mercedes-Benz CLA стал победителем престижной премии «Автомобиль года 2026» на торжественной церемонии в Брюсселе.
Авто получило 320 баллов в финальном голосовании и забрало титул у прошлогоднего победителя Renault 5 E-Tech.
Как пишет Car of the Year, премия, празднующая свое 63-е издание, вернула звание лучшего автомобиля Европы в премиум-сегмент.

Кто стал конкурентами в финальном голосовании

В финальной борьбе за титул участвовали семь моделей:
  • Mercedes-Benz CLA,
  • Citroën C5 Aircross,
  • Dacia Bigster,
  • Fiat Grande Panda,
  • Kia EV4,
  • Renault 4,
  • Škoda Elroq.
Жюри, состоящее из 59 членов из 23 европейских стран, провело голосование по стилю Евровидения на автосалоне в Брюсселе. Самый высокий балл получил немецкий седан Mercedes-Benz CLA.
Это первая победа Mercedes-Benz за 52 года — последний раз бренд награждался в 1974 году с моделью 450 SE/SEL.
Результаты голосования:
  • 1 место — Mercedes-Benz CLA с 320 баллами,
  • 2 место — Škoda Elroq с 220 баллами,
  • 3 место — Kia EV4 с 208 баллами,
  • 4 место — Citroën C5 Aircross с 207 баллами,
  • 5 место — Fiat Grande Panda с 200 баллами,
  • 6 место — Dacia Bigster со 170 баллами,
  • 7 место — Renault 4 со 150 баллами.
Mercedes-Benz CLA получил самое большое количество первых мест от судей — 22, тогда как Citroën C5 Aircross стал фаворитом для 15 журналистов. Третьим по популярности оказался Fiat Grande Panda с 9 первыми местами, за ним Škoda Elroq из 8.
Ранее мы сообщали, что Mercedes-Benz объявила о запуске новой системы помощи водителю, которая позволит автомобилям автономно передвигаться по улицам городов.
Авто
