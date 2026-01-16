Автомобилем 2026 года в Европе стала модель от Mercedes-Benz 16.01.2026, 00:12 — Технологии&Авто

Автомобилем 2026 года в Европе стала модель от Mercedes-Benz, www.carwow.co.uk

Немецкий седан Mercedes-Benz CLA стал победителем престижной премии «Автомобиль года 2026» на торжественной церемонии в Брюсселе.

Авто получило 320 баллов в финальном голосовании и забрало титул у прошлогоднего победителя Renault 5 E-Tech.

Как пишет Car of the Year, премия, празднующая свое 63-е издание, вернула звание лучшего автомобиля Европы в премиум-сегмент.

Кто стал конкурентами в финальном голосовании

В финальной борьбе за титул участвовали семь моделей:

Mercedes-Benz CLA,

Citroën C5 Aircross,

Dacia Bigster,

Fiat Grande Panda,

Kia EV4,

Renault 4,

Škoda Elroq.

Жюри, состоящее из 59 членов из 23 европейских стран, провело голосование по стилю Евровидения на автосалоне в Брюсселе. Самый высокий балл получил немецкий седан Mercedes-Benz CLA.

Это первая победа Mercedes-Benz за 52 года — последний раз бренд награждался в 1974 году с моделью 450 SE/SEL.

Результаты голосования:

1 место — Mercedes-Benz CLA с 320 баллами,

2 место — Škoda Elroq с 220 баллами,

3 место — Kia EV4 с 208 баллами,

4 место — Citroën C5 Aircross с 207 баллами,

5 место — Fiat Grande Panda с 200 баллами,

6 место — Dacia Bigster со 170 баллами,

7 место — Renault 4 со 150 баллами.

Mercedes-Benz CLA получил самое большое количество первых мест от судей — 22, тогда как Citroën C5 Aircross стал фаворитом для 15 журналистов. Третьим по популярности оказался Fiat Grande Panda с 9 первыми местами, за ним Škoda Elroq из 8.

