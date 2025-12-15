День финансов: миллиардные доходы банков и автоматическая постановка на воинский учет Сегодня 17:45

Понедельник, 15 декабря. НКЦБФР готовится изменить финансовые возможности миллионов украинцев, а Комитет Верховной Рады поддерживает переименование «копейки» в «шаг».

Миллиардовые доходы

Платежеспособные банки за десять месяцев 2025 года получили 131,7 млрд грн чистой прибыли. Для сравнения: за аналогичный период в прошлом году они заработали 125,6 млрд грн. Ключевым фактором поддержания доходности банков стало активное кредитование.

👛 Отметим, что большинство банков позволяют реструктуризировать потребительские, ипотечные, автокредиты и кредитные карты. Однако каждый случай рассматривается индивидуально. В новом материале Finance.ua рассказывает, что такое реструктуризация кредита, как она работает и когда следует обращаться:

Автоматическая постановка на воинский учет

Кабинет Министров принял постановление о запуске нового экспериментального проекта по автоматической постановке на воинский учет призывников, военнообязанных и резервистов. Так, на воинский учет будут автоматически становиться:

мужчины, которые не встали на учет в 17 лет, автоматически получают статус призывника с момента 18-летия;

мужчины в возрасте 18−60 лет, находящиеся за границей — при получении или обмене паспортных документов в подразделениях Государственной миграционной службы. Для этого не нужно посещать ТЦК и СП или проходить ВВК.

Как рассказал руководитель директората цифровой трансформации Минобороны Украины Артем Романюков, военно-учетный документ в приложении «Резерв+» теперь основной. Вместе с тем, бумажные, выданные ранее, никуда не исчезают, они остаются в силе.

Переименование «копейки» в «шаг»

Комитет по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады рекомендовал парламенту принять за основу и в целом законопроект о переименовании разменной монеты «копейки» в «шаг».

📢 «Рекомендовали ВР для принятия за основу и в целом фундаментальную и сокрушительную реформу о переименовании копейки в шаг! Убежден, что шаг станет мощным победоносным шагом к макрофинансовой стабильности государства», — сообщил глава комитета Даниил Гетманцев.

Личные инвестиционные счета

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 14296 о лицевых инвестиционных счетах (ЛИС). Вскоре законопроект презентуют для широкой аудитории. Механизм инвестиционных счетов прост и понятен: открываете счет, инвестируете через него, держите 5 лет, получаете доход и после этого свободно распоряжаетесь своими деньгами.

Новые маршруты в Европу

С 14 декабря в Укрзализныце начал действовать новый график движения пассажирских поездов, позволяющий с одной пересадкой добраться до отдаленных стран Европы и обратно. Так, Укрзализныця увеличила количество международных маршрутов с 11 до 17. Благодаря этому из Харькова, Полтавы, Киева и Львова стало удобнее путешествовать в Прагу, Вену, Зальцбург и Мюнхен.

💳 Миллионы украинцев живут, путешествуют или ведут бизнес в странах Европы и Соединенных Штатах Америки. Для комфортного пребывания за границей важно знать местные особенности, в частности, как оплачивать товары и услуги.

использовании наличных и банковских карт в странах Европы и США: Рассказываем все, что следует знать об

Новые санкции против теневого флота россии

Совет Европейского Союза ввел санкции против еще пяти физических лиц и четырех компаний, причастных к деятельности так называемого «теневого флота» россии и его цепей поставок. В список попали бизнесмены, прямо или косвенно связанные с российскими государственными нефтяными компаниями «Роснефть» и «Лукойл».

Рост зарплат в Польше

Высокие темпы экономического роста Польши, в частности, годовой ВВП на уровне 3,7% в 3 квартале 2025 года, а также постепенное снижение инфляции и кредитных ставок формируют основу для изменений на рынке труда в конце 2025 года и начале 2026 года. Если макроэкономическая динамика 4-го квартала будет соответствовать ожиданиям рынка, конкуренция между работодателями за работников может начать расти уже с конца этого года, говорят аналитики Gremi Personal.

Кстати, Кароль Навроцкий подписал закон, которым внесены изменения в Закон об иностранцах и ряд других актов. Документ предусматривает цифровизацию процедур легализации пребывания иностранцев в Польше и введение новой карты побыта для граждан Украины с номером PESEL UKR сроком 3 года.

Новый подход к объявлению воздушных тревог

По всей Украине, за исключением Донецкой и Луганской областей, вводится новый подход к объявлению воздушных тревог с порайонным оповещением. Дифференциация сигналов позволяет объявлять тревогу только в тех общинах, где на конкретный момент существует реальная угроза.

Курс на этой неделе

Официальный курс Национального банка за период 8−12 декабря продемонстрировал постепенное умеренное ослабление гривны по отношению к доллару США. На этой неделе ожидается относительно спокойная динамика гривны с постепенным ослаблением. А вот накануне праздничного периода возможно временное повышение спроса на валюту, рассказала член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.

🎬 Курс евро на этой неделе пробьет психологическую отметку. А что же будет с курсом доллара — узнаете в традиционном прогнозе курса валют в неделю от финансового аналитика Алексея Козырева:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.