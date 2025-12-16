Совет директоров Tesla получил более 3 млрд долларов акционных вознаграждений Сегодня 03:48

Совет директоров Tesla получил более 3 млрд долларов акционных вознаграждений

Совет директоров Tesla заработал более 3 миллиардов долларов на акционерных вознаграждениях, что значительно превышает стоимость вознаграждений, предоставленных конкурентам крупнейших американских технологических фирм на момент их выплаты.

Об этом свидетельствует анализ, проведенный для Reuters специалистом по компенсациям и управлению Equilar.

Анализ показал, что брат генерального директора Илона Маска, Кимбал, заработал почти 1 миллиард долларов с 2004 года, исходя из повышенной стоимости опционов на удерживаемые или ликвидируемые акции. Директор Ира Эренпрайс собрал 869 миллионов долларов с 2007 года. Глава правления Робин Денхолм заработала 650 миллионов долларов с 2014 года.

Читайте также Tesla выпустила праздничное обновление 2025 года

Директора получили такие неожиданные доходы, хотя они не предоставляли себе новые гранты в виде акций с 2020 года. Совет директоров согласился приостановить выплату компенсации директорам, начиная с 2021 года, чтобы урегулировать иск акционеров о чрезмерной оплате труда членов правления. Однако между 2018 и 2020 годами среднестатистический директор Tesla (TSLA.O) получил около 12 миллионов долларов в виде компенсации наличными и акциями. Это примерно в восемь раз больше, чем средний заработок директора Alphabet, следующей по более высокой зарплате среди компаний «Великолепной семерки» за тот же период.

Стоимость этих первоначальных наград резко возросла вместе с ценой акций Tesla в последующие годы. Это также касается шести других фирм в «Великолепной семерке» — Nvidia (NVDA.O), Alphabet (GOOGL.O), Meta (META.O), Apple (AAPL.O), Microsoft (MSFT.O), и Amazon (AMZN.O), — которые получили такое название, потому что их стремительный рост акций был большим двигателем.

Читайте также: Какое жилье у самых богатых людей мира

В заявлении для Reuters спикер Tesla заявил, что компенсация ее директоров «не чрезмерная, но напрямую связана с показателями деятельности акций и созданием стоимости для акционеров». В заявлении добавляется, что члены совета директоров предоставляют Tesla чрезвычайные услуги и посвящают «значительное количество времени и усилий», например, посещая 58 полных заседаний совета директоров или комитетов в 2024 году. Спикер сказал, что частота заседаний значительно превышала отраслевые нормы.

Совет директоров Tesla также выплачивал себе опционы на акции вместо акций. Это редкая практика, которую критикуют некоторые специалисты по корпоративному управлению, поскольку она увеличивает потенциал роста директоров без риска снижения. Директора Tesla уже воспользовались опционами на десятки или сотни миллионов долларов, но также продолжают удерживать аналогичные крупные суммы, как обнаружила компания Equilar.

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.