Tesla выпустила праздничное обновление 2025 года Сегодня 04:43 — Технологии&Авто

Tesla выпустила праздничное обновление 2025 года

Tesla выпустила праздничное обновление 2025 года с новыми функциями для навигации, персонализации, безопасности и развлечений.

Об этом компания сообщила в своем блоге.

Что произошло

Компания Tesla показала праздничное обновление 2025 года. Среди ключевых функций:

Навигация с Grok

Grok может добавлять или менять пункты назначения и работает в качестве голосового навигационного помощника. Для этого в приложении необходимо установить персоналию «Ассистент».

Фотобудка Tesla

Автомобиль можно использовать в качестве фотобудки с фильтрами, наклейками и эмодзи. Функция доступна через Toybox → Photobooth, а фото можно отправлять сразу из приложения.

Режим «Собачий» с обновлениями в реальном времени

Владельцы увидят температуру, состояние аккумулятора и периодические снимки салона прямо в своем iPhone.

Обновленный видеорегистратор

В видео теперь отображаются скорость, угол поворота руля и статус автопилота.

Режим Санты и Jingle Rush

В режиме Санты добавлены новые 3D эффекты: снеговики, деревья, звук замка и зимние визуализации.

Обновленное световое шоу Jingle Rush можно запускать сразу или планировать до 10 минут вперед, синхронизировать с другими авто и добавлять салонное освещение и эффекты.

Читайте также Как выглядит конкурент Тesla Model 3 (фото)

Персонализация авто

Появились оклейка, номерные знаки, тонировка и собственные дизайны через USB. Доступно в Toybox → Магазин красок.

Улучшение навигации

Tesla добавила больше опций для управления маршрутами. Теперь можно менять порядок навигационных предпочтений и устанавливать локации Дом и Работа, поставив отметку в любой точке карты.

Также появились предложенные пункты назначения — система формирует их на основе ваших последних поездок и привычек во время парковки.

3D-карты для Supercharger

Можно просматривать 3D изображения выбранных станций Supercharger через кнопку «Просмотреть карту сайта». Во время навигации к пилотной станции по прибытии автомобиль показывает планировку площадки и статус занятости в реальном времени: «Доступно», «Занято» или «Недоступно».

Маршруты для HOV-полос

Автомобиль будет автоматически выбирать полосы совместного пользования, если это позволяет маршрут, время и количество пассажиров.

Читайте также Продажи Tesla в Европе рухнули почти на 50%

Сигнал об оставленном телефоне

Автомобиль подает сигнал, если смартфон остался в салоне или на беспроводной зарядке. Функция работает через сверхширокополосную связь (UWB) как на iPhone, так и на Android-смартфонах, в том числе на моделях Samsung Galaxy и Google Pixel.

Лимит заряда по локации

Автомобиль автоматически запоминает установленный лимит при зарядке на конкретной станции.

Что еще интересного

можно выключать/включать беспроводную зарядку телефона;

добавлена ​​плавная прокрутка крупных плейлистов Spotify и возможность добавлять треки в очередь со страницы поиска;

обновленный режим Rave Cave с цветными акцентами, подстраиваемыми под музыку;

Обновление уже разворачивается, но доступность функций зависит от модели и конфигурации автомобиля.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.