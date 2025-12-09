0 800 307 555
Tesla выпустила праздничное обновление 2025 года

Технологии&Авто
22
Tesla выпустила праздничное обновление 2025 года с новыми функциями для навигации, персонализации, безопасности и развлечений.
Об этом компания сообщила в своем блоге.

Что произошло

Компания Tesla показала праздничное обновление 2025 года. Среди ключевых функций:
Навигация с Grok
Grok может добавлять или менять пункты назначения и работает в качестве голосового навигационного помощника. Для этого в приложении необходимо установить персоналию «Ассистент».
Фотобудка Tesla
Автомобиль можно использовать в качестве фотобудки с фильтрами, наклейками и эмодзи. Функция доступна через Toybox → Photobooth, а фото можно отправлять сразу из приложения.
Режим «Собачий» с обновлениями в реальном времени
Владельцы увидят температуру, состояние аккумулятора и периодические снимки салона прямо в своем iPhone.
Обновленный видеорегистратор
В видео теперь отображаются скорость, угол поворота руля и статус автопилота.
Режим Санты и Jingle Rush
В режиме Санты добавлены новые 3D эффекты: снеговики, деревья, звук замка и зимние визуализации.
Обновленное световое шоу Jingle Rush можно запускать сразу или планировать до 10 минут вперед, синхронизировать с другими авто и добавлять салонное освещение и эффекты.
Персонализация авто
Появились оклейка, номерные знаки, тонировка и собственные дизайны через USB. Доступно в Toybox → Магазин красок.
Улучшение навигации
Tesla добавила больше опций для управления маршрутами. Теперь можно менять порядок навигационных предпочтений и устанавливать локации Дом и Работа, поставив отметку в любой точке карты.
Также появились предложенные пункты назначения — система формирует их на основе ваших последних поездок и привычек во время парковки.
3D-карты для Supercharger
Можно просматривать 3D изображения выбранных станций Supercharger через кнопку «Просмотреть карту сайта». Во время навигации к пилотной станции по прибытии автомобиль показывает планировку площадки и статус занятости в реальном времени: «Доступно», «Занято» или «Недоступно».
Маршруты для HOV-полос
Автомобиль будет автоматически выбирать полосы совместного пользования, если это позволяет маршрут, время и количество пассажиров.
Сигнал об оставленном телефоне
Автомобиль подает сигнал, если смартфон остался в салоне или на беспроводной зарядке. Функция работает через сверхширокополосную связь (UWB) как на iPhone, так и на Android-смартфонах, в том числе на моделях Samsung Galaxy и Google Pixel.
Лимит заряда по локации
Автомобиль автоматически запоминает установленный лимит при зарядке на конкретной станции.

Что еще интересного

  • можно выключать/включать беспроводную зарядку телефона;
  • добавлена ​​плавная прокрутка крупных плейлистов Spotify и возможность добавлять треки в очередь со страницы поиска;
  • обновленный режим Rave Cave с цветными акцентами, подстраиваемыми под музыку;
Обновление уже разворачивается, но доступность функций зависит от модели и конфигурации автомобиля.
Авто
