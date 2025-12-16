0 800 307 555
Центры рекрутинга ВСУ официально включили в систему военного учета

Верховная Рада приняла законопроект № 14238, расширяющий перечень органов, ведущих Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.
Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады Украины.
Документ предусматривает, что в органы ведения Реестра будут включены центры рекрутинга Вооруженных Сил Украины. Это, как ожидается, позволит более эффективно осуществлять рекрутинг граждан на военную службу по контракту и обеспечит мотивированное доукомплектование воинских частей.
Согласно сообщению, закон повышает эффективность работы центров рекрутинга и способствует оперативному использованию базы данных призывников и резервистов.

Кто будет вести Реестр призывников и резервистов

Законом внесены изменения в Закон Украины «О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов». В соответствии с ними органами ведения Реестра являются:
  • Министерство обороны;
  • районные и объединенные территориальные центры комплектования и социальной поддержки;
  • городские, районные в городе и объединенные городские территориальные центры комплектования и социальной поддержки;
  • центры рекрутинга Вооруженных сил Украины;
  • Центральное управление СБУ и региональные органы СБУ;
  • соответствующие подразделения разведывательных органов Украины.

Статус и функции центров рекрутинга ВСУ

Изменениями Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» определено, что центр рекрутинга Вооруженных Сил Украины является отдельным подразделением, которое образуется в видах и отдельных родах войск ВСУ и осуществляет ведение военного учета.
Центры рекрутинга предназначены для реализации задач по развитию возможностей рекрутинга граждан Украины для прохождения военной службы по контракту на должностях рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава.
Также они занимаются набором в высшие военные учебные заведения, заведения высшего образования с военными институтами, факультетами, кафедрами и отделениями военной подготовки, а также в учреждения профессионального высшего военного образования.
Кроме того, центры рекрутинга сопровождают призыв граждан Украины на военную службу во время мобилизации и в особый период.
Отдельно определено, что центры рекрутинга, созданные как форма взаимодействия Министерства обороны с местными государственными администрациями и органами местного самоуправления на основе меморандумов, носят исключительно информационно-консультационный характер и не осуществляют военный учет.
Напомним, ранее Finance.ua писал о том, что украинские военные получают предупреждение, что перевестись из-за самовольного оставления части (СОЧ) станет гораздо сложнее. В некоторых бригадах рассылают предупреждение о том, что Генеральный штаб изменил механизм возвращения из СОЧ и теперь вернуться можно только в десантно-штурмовые войска или штурмовые полки.
По материалам:
Finance.ua
