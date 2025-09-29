Выезд молодежи повлиял на мобилизацию, количество обращений в рекрутинговые центры уменьшилось на 30%
Разрешение на выезд юношей в возрасте 18−22 лет за пределы Украины повлияло на мобилизационный процесс. После этого количество обращений молодежи в центры рекрутинга уменьшилось примерно на 30%.
Об этом рассказал начальник отделения рекрутинга 28-й отдельной механизированной бригады Денис Швидкой в эфире «Ранок. Live».
По его словам, возможность выезда за границу привела к сокращению количества желающих обратиться в рекрутинговые центры. В то же время он отметил, что часть покинувших страну юношей звонят и заявляют о намерении вернуться.
«Люди просто имеют представление, что Европа — хороший мир, хорошая жизнь, но не все так хорошо, как рассказывают. И определенное количество людей будет возвращаться», — рассказал начальник отделения рекрутинга 28-й бригады.
Напомним, директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский ранее заявлял, что в Украине проживает около 700 тысяч мужчин в возрасте 18−22 лет, большинство из них — студенты. На рынке труда реально задействованы всго 200−300 тысяч из этой группы. Это составляет лишь 2−3% от экономически активного населения, насчитывающего около 13 млн человек. Поэтому даже в случае массового выезда ощутимого удара по экономике не ожидается.
Национальный банк Украины планирует мониторить последствия для экономики и рынка труда после принятого решения разрешить мужчинам в возрасте 18−22 лет выезжать за границу.
Как показали результаты опроса Work.ua, более трети опрошенных компаний уже ощущают отток кадров.
Президент Владимир Зеленский уверен, что решение разрешить выезд за границу мужчинам в возрасте 18−22 лет не повлияет на обороноспособность Украины. Оно должно помочь сохранить молодежь для страны.
