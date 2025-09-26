Мужчин 25−60 лет автоматически поставят на воинский учет Сегодня 11:03 — Личные финансы

Мужчин 25−60 лет автоматически поставят на воинский учет

Кабинет Министров упростил процедуру постановки и снятия граждан с воинского учета. Молодые люди, которым исполнилось 17 лет, смогут стать на воинский учет через приложение Резерв+, без посещения ТЦК и без прохождения ВВК. Граждане в возрасте 25−60 лет, не состоящие на воинском учете без законных оснований, будут поставлены на учет автоматически.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Что меняется

1. Постановка на учет призывников. Каждый год с 1 января по 31 июля граждане Украины мужского пола, которым в текущем году исполняется 17 лет, впервые берутся на воинский учет. Это можно сделать:

дистанционно — через мобильное приложение Резерв+ (электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста);

лично — прибыв в районный или городской ТЦК и СП с необходимыми документами.

Постановка на учет осуществляется без обязанности прохождения или направления военно-врачебную комиссию (ВВК).

2. Автоматическая постановка на учет. Все граждане Украины мужского пола от 25 до 60 лет, которые не состояли на воинском учете без законных оснований, будут поставлены на такой учет автоматически. Это снизит количество ручных операций и потребность посещать территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

3. Автоматическое снятие с учета. Процедура снятия с воинского учета граждан, достигших предельного возраста пребывания в запасе, также будет автоматизирована. Кроме того, руководители госорганов, органов местного самоуправления, предприятий и учреждений обязаны делать соответствующие отметки в списках персонального воинского учета в течение 7 дней с момента достижения работником предельного возраста.

Напомним, Кабмин представил план реформ для Минобороны. В частности, правительство планирует ввести е-ТЦК, цифровизировать ВВК, сформировать обновленную модель сил обороны, включая Космические Силы, и улучшить систему подготовки граждан к национальному сопротивлению.

В августе было продлено военное положение и мобилизация до 5 ноября 2025 года. Вместе с тем начали действовать несколько изменений, касающихся военнообязанных — в частности, по бронированию, учету, прохождению военного обучения и службы.

👉 Присоединяйтесь к нашему сообществу в Facebook, Instagram и Telegram.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.