Что сообщать в ТЦК в сентябре: изменение учетных данных военнообязанных (срок) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Что сообщать в ТЦК в сентябре: изменение учетных данных военнообязанных (срок)

Личные финансы
88
Что сообщать в ТЦК в сентябре: изменение учетных данных военнообязанных (срок)
Что сообщать в ТЦК в сентябре: изменение учетных данных военнообязанных (срок)
Государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации обязаны ежемесячно до 5 числа информировать ТЦК и СП, органы СБУ или разведывательные подразделения об изменениях в учетных данных работников.
Об этом пишет Официальный вебпортал парламента Украины.
Читайте также
Такое требование установлено п. 34 Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденного постановлением КМУ от 30 декабря 2022 № 1487.
Уведомление (приложение 4) подается только в том случае, если военнообязанный, резервист или призывник изменил:
  • фамилию, имя, отчество;
  • паспортные данные (внутренний или зарубежный);
  • адрес проживания (зарегистрированного или фактического);
  • семейное положение;
  • образование;
  • место работы или должность.
Сроки
В 5-дневный срок со дня проведения сверки предприятие вносит соответствующие изменения в списки персонального военного учета и направляет их в ТЦК, а отчитываться необходимо до 5 сентября.
Читайте также
Напомним, в начале июля в приложении Резерв+ заработал сервис уплаты штрафа за нарушение военного учета. Сначала можно было уплатить штраф за несвоевременное уточнение данных. Теперь добавили возможность уплатить штраф за неприбытие по повестке.
Как пояснили в министерстве, повестка считается врученной, если ее отправили по почте или вручили лично. В реестре «Оберег» есть отметка об отправке или вручении. Неявка не освобождает человека от обязанности явиться в ТЦК.
Также с 1 сентября работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) будут обязаны использовать бодикамеры при проверке документов или вручении повесток.
Наши тексты имеют свой голос. Жмите на изображение в интересующей вас новости ▶️ и узнавайте все самое важное в аудиоформате.
По материалам:
Finance.ua
Резерв+
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems