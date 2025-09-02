Что сообщать в ТЦК в сентябре: изменение учетных данных военнообязанных (срок) — Finance.ua

Что сообщать в ТЦК в сентябре: изменение учетных данных военнообязанных (срок)
Государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации обязаны ежемесячно до 5 числа информировать ТЦК и СП, органы СБУ или разведывательные подразделения об изменениях в учетных данных работников.
Об этом пишет Официальный вебпортал парламента Украины.
Такое требование установлено п. 34 Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденного постановлением КМУ от 30 декабря 2022 № 1487.
Уведомление (приложение 4) подается только в том случае, если военнообязанный, резервист или призывник изменил:
- фамилию, имя, отчество;
- паспортные данные (внутренний или зарубежный);
- адрес проживания (зарегистрированного или фактического);
- семейное положение;
- образование;
- место работы или должность.
Сроки
В 5-дневный срок со дня проведения сверки предприятие вносит соответствующие изменения в списки персонального военного учета и направляет их в ТЦК, а отчитываться необходимо до 5 сентября.
Напомним, в начале июля в приложении Резерв+ заработал сервис уплаты штрафа за нарушение военного учета. Сначала можно было уплатить штраф за несвоевременное уточнение данных. Теперь добавили возможность уплатить штраф за неприбытие по повестке.
Как пояснили в министерстве, повестка считается врученной, если ее отправили по почте или вручили лично. В реестре «Оберег» есть отметка об отправке или вручении. Неявка не освобождает человека от обязанности явиться в ТЦК.
Также с 1 сентября работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) будут обязаны использовать бодикамеры при проверке документов или вручении повесток.
