Что сообщать в ТЦК в сентябре: изменение учетных данных военнообязанных (срок) — Finance.ua

Что сообщать в ТЦК в сентябре: изменение учетных данных военнообязанных (срок)

Государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации обязаны ежемесячно до 5 числа информировать ТЦК и СП, органы СБУ или разведывательные подразделения об изменениях в учетных данных работников.

Такое требование установлено п. 34 Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденного постановлением КМУ от 30 декабря 2022 № 1487.

Уведомление (приложение 4) подается только в том случае, если военнообязанный, резервист или призывник изменил:

фамилию, имя, отчество;

паспортные данные (внутренний или зарубежный);

адрес проживания (зарегистрированного или фактического);

семейное положение;

образование;

место работы или должность.

Сроки

В 5-дневный срок со дня проведения сверки предприятие вносит соответствующие изменения в списки персонального военного учета и направляет их в ТЦК, а отчитываться необходимо до 5 сентября.

Напомним, в начале июля в приложении Резерв+ заработал сервис уплаты штрафа за нарушение военного учета. Сначала можно было уплатить штраф за несвоевременное уточнение данных. Теперь добавили возможность уплатить штраф за неприбытие по повестке.

Как пояснили в министерстве, повестка считается врученной, если ее отправили по почте или вручили лично. В реестре «Оберег» есть отметка об отправке или вручении. Неявка не освобождает человека от обязанности явиться в ТЦК.

Также с 1 сентября работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) будут обязаны использовать бодикамеры при проверке документов или вручении повесток.

