Штраф за неявку по повестке в ТЦК теперь можно уплатить онлайн — инструкция Сегодня 10:03 — Личные финансы

В начале июля в приложении Резерв+ заработал сервис уплаты штрафа за нарушение воинского учета . Сначала можно было уплатить штраф за несвоевременное уточнение данных. Теперь добавили возможность уплатить штраф за неявку по повестке.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Как пояснили в министерстве, повестка считается врученной, если ее отправили по почте или вручили лично. В реестре «Оберег» есть отметка об отправке или вручении. Неявка не освобождает человека от обязанности явиться в ТЦК.

Если человек не знал о повестке, то он должен это доказать. Например, предоставить справку из почты или сообщение о невозможности доставки. С этими документами можно обратиться в ТЦК для снятия нарушения.

В Минобороны отметили, что после уплаты штрафа в «Резерв+» отметка о нарушении (красная лента) исчезнет. Если штраф не уплачен, красная лента останется. Уплата штрафа позволяет закрыть одно нарушение и удаляет красную ленту. «Но это не отменяет вашей обязанности выполнять требования воинского учета. Поэтому повестки могут поступать и далее», — подчеркнули в министерстве.

Полученная лично или по почте повестка означает, что человек официально проинформирован о последствиях неявки, предусмотренных КУоАП и Уголовным кодексом. Систематическое игнорирование повесток станет основанием для привлечения к уголовной ответственности и других правовых ограничений.

Уважаемыми причинами неявки в ТЦК считаются стихийное бедствие, болезнь, смерть родственника или боевые действия. О причине следует уведомить ТЦК в течение трех дней, а явиться в течение семи. Вопрос о снятии красной ленты в таких случаях будет рассматриваться в индивидуальном порядке.

Алгоритм уплаты штрафа за неявку по повестке

Загрузите «Резерв+». В разделе «Штрафы онлайн» подайте заявление о признании нарушения. В течение трех дней ТЦК направит постановление. Заплатите 8500 грн (50% суммы) в течение 20 дней.

Если не уплатить за этот срок, придется заплатить полную сумму — 17 000 грн. В случае неуплаты в течение следующих 20 дней штраф удваивается и составит 34 000 грн.

После штрафа красная лента исчезнет. Обычно весь процесс длится около четырех дней. Чтобы увидеть свой актуальный статус, после уплаты штрафа нужно обновить военный документ в Резерв+.

Если игнорировать уплату штрафа в течение 40 дней, дело поступит в исполнительную службу. Это может привести к блокированию банковских счетов, аресту имущества или транспорта и внесению в Единый реестр должников.

Напомним, военнообязанные, имеющие действующую отсрочку от призыва или бронирования, не должны проходить медицинское освидетельствование в военно-врачебной комиссии. Есть три исключения, когда такие лица все же проходят медосмотр:

если подписывают договор на военную службу;

если ранее были признаны ограниченно пригодными и еще не проходили повторный медосмотр (кроме лиц с официально установленной инвалидностью);

если сами изъявили желание пройти медицинский осмотр.

Министерство обороны упростило прохождение военно-врачебной экспертизы в ВСУ. Теперь, если постановление ВВК не требует утверждения высшей инстанцией (например, когда человека признают пригодным к службе), его не печатают для передачи в ТЦК. Документы автоматически отправляются в реестр «Оберег».

