Штраф за неявку по повестке в ТЦК теперь можно уплатить онлайн — инструкция — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Штраф за неявку по повестке в ТЦК теперь можно уплатить онлайн — инструкция

Личные финансы
37
Штраф за неявку по повестке в ТЦК теперь можно уплатить онлайн — инструкция
Штраф за неявку по повестке в ТЦК теперь можно уплатить онлайн — инструкция
В начале июля в приложении Резерв+ заработал сервис уплаты штрафа за нарушение воинского учета. Сначала можно было уплатить штраф за несвоевременное уточнение данных. Теперь добавили возможность уплатить штраф за неявку по повестке.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.
Как пояснили в министерстве, повестка считается врученной, если ее отправили по почте или вручили лично. В реестре «Оберег» есть отметка об отправке или вручении. Неявка не освобождает человека от обязанности явиться в ТЦК.
Если человек не знал о повестке, то он должен это доказать. Например, предоставить справку из почты или сообщение о невозможности доставки. С этими документами можно обратиться в ТЦК для снятия нарушения.
В Минобороны отметили, что после уплаты штрафа в «Резерв+» отметка о нарушении (красная лента) исчезнет. Если штраф не уплачен, красная лента останется. Уплата штрафа позволяет закрыть одно нарушение и удаляет красную ленту. «Но это не отменяет вашей обязанности выполнять требования воинского учета. Поэтому повестки могут поступать и далее», — подчеркнули в министерстве.
Читайте также
Полученная лично или по почте повестка означает, что человек официально проинформирован о последствиях неявки, предусмотренных КУоАП и Уголовным кодексом. Систематическое игнорирование повесток станет основанием для привлечения к уголовной ответственности и других правовых ограничений.
Уважаемыми причинами неявки в ТЦК считаются стихийное бедствие, болезнь, смерть родственника или боевые действия. О причине следует уведомить ТЦК в течение трех дней, а явиться в течение семи. Вопрос о снятии красной ленты в таких случаях будет рассматриваться в индивидуальном порядке.

Алгоритм уплаты штрафа за неявку по повестке

  1. Загрузите «Резерв+».
  2. В разделе «Штрафы онлайн» подайте заявление о признании нарушения.
  3. В течение трех дней ТЦК направит постановление.
  4. Заплатите 8500 грн (50% суммы) в течение 20 дней.
Если не уплатить за этот срок, придется заплатить полную сумму — 17 000 грн. В случае неуплаты в течение следующих 20 дней штраф удваивается и составит 34 000 грн.
Читайте также
После штрафа красная лента исчезнет. Обычно весь процесс длится около четырех дней. Чтобы увидеть свой актуальный статус, после уплаты штрафа нужно обновить военный документ в Резерв+.
Если игнорировать уплату штрафа в течение 40 дней, дело поступит в исполнительную службу. Это может привести к блокированию банковских счетов, аресту имущества или транспорта и внесению в Единый реестр должников.
Читайте также
Напомним, военнообязанные, имеющие действующую отсрочку от призыва или бронирования, не должны проходить медицинское освидетельствование в военно-врачебной комиссии. Есть три исключения, когда такие лица все же проходят медосмотр:
  • если подписывают договор на военную службу;
  • если ранее были признаны ограниченно пригодными и еще не проходили повторный медосмотр (кроме лиц с официально установленной инвалидностью);
  • если сами изъявили желание пройти медицинский осмотр.
Министерство обороны упростило прохождение военно-врачебной экспертизы в ВСУ. Теперь, если постановление ВВК не требует утверждения высшей инстанцией (например, когда человека признают пригодным к службе), его не печатают для передачи в ТЦК. Документы автоматически отправляются в реестр «Оберег».
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems