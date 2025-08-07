С сентября работники ТЦК и СП будут носить бодикамеры — Finance.ua
С сентября работники ТЦК и СП будут носить бодикамеры

30
С 1 сентября работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) будут обязаны использовать бодикамеры при проверке документов или вручении повесток.
Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.
«Минобороны усиливает прозрачность работы ТЦК и СП. С 1 сентября все работники ТЦК и СП обязаны носить бодикамеры и осуществлять видеофиксацию при проверке документов или вручении повесток. В случае нарушения правил фиксации предусмотрена дисциплинарная ответственность», — говорится в сообщении.
По словам министра обороны, этот шаг позволит обеспечить прозрачность и законность деятельности групп уведомлений ТЦК, а также защитить права обеих сторон.
«В настоящее время обеспеченность средствами фиксации составляет около 85%. Продолжается работа по закупке дополнительных средств», — добавил Шмыгаль.
Напомним, ранее в Генеральном штабе ВСУ сообщали, что военнослужащие территориальных центров комплектования и социальной поддержки без боевого опыта и соответствующих ограничений по состоянию здоровья будут направлены для прохождения военной службы в частях, выполняющих задачи в районах ведения боевых действий.
С начала 2025 года ТЦК и СП открыли 28 212 административных производств за нарушение правил военного учета. Больше всего дел с начала года было открыто в Киеве — 3 835. Далее следуют:
  • Днепропетровская область — 2 984 дела;
  • Сумская — 2464;
  • Одесская — 2 438;
  • Харьковская — 2 151.
В Украине действует механизм, позволяющий ставить граждан на военный учет автоматически, без посещения ТЦК.
Finance.ua
