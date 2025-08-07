С сентября работники ТЦК и СП будут носить бодикамеры — Finance.ua

С сентября работники ТЦК и СП будут носить бодикамеры Сегодня 15:03

С сентября работники ТЦК и СП будут носить бодикамеры

С 1 сентября работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) будут обязаны использовать бодикамеры при проверке документов или вручении повесток.

Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.

«Минобороны усиливает прозрачность работы ТЦК и СП. С 1 сентября все работники ТЦК и СП обязаны носить бодикамеры и осуществлять видеофиксацию при проверке документов или вручении повесток. В случае нарушения правил фиксации предусмотрена дисциплинарная ответственность», — говорится в сообщении.

По словам министра обороны, этот шаг позволит обеспечить прозрачность и законность деятельности групп уведомлений ТЦК, а также защитить права обеих сторон.

«В настоящее время обеспеченность средствами фиксации составляет около 85%. Продолжается работа по закупке дополнительных средств», — добавил Шмыгаль.

Напомним, ранее в Генеральном штабе ВСУ сообщали , что военнослужащие территориальных центров комплектования и социальной поддержки без боевого опыта и соответствующих ограничений по состоянию здоровья будут направлены для прохождения военной службы в частях, выполняющих задачи в районах ведения боевых действий.

С начала 2025 года ТЦК и СП открыли 28 212 административных производств за нарушение правил военного учета. Больше всего дел с начала года было открыто в Киеве — 3 835. Далее следуют:

Днепропетровская область — 2 984 дела;

Сумская — 2464;

Одесская — 2 438;

Харьковская — 2 151.

В Украине действует механизм , позволяющий ставить граждан на военный учет автоматически, без посещения ТЦК.

