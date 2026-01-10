Электрокары доминируют в рейтинге самых популярных новых автомобилей в декабре Сегодня 19:04 — Технологии&Авто

Электрокары доминируют в рейтинге самых популярных новых автомобилей в декабре

В декабре за счет десяти самых популярных моделей было сформировано 40% украинского рынка новых легковых автомобилей.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

На этот раз в десятке самых популярных автомобилей месяца доминируют электромобили — 8 из 10.

Титул лидера рынка в декабре получил электрокроссовер Volkswagen ID. Unyx.

ТОП-10 новых легковушек месяца:

Volkswagen ID. Unyx — 825 ед.;

BYD Leopard 3 — 735 ед.;

BYD Sea Lion 06 — 641 ед.;

Renault Duster — 582 ед.;

Zeekr 7X — 442 ед.;

Toyota RAV-4 — 408 ед.;

BYD Sea Lion 07 — 387 ед.;

Zeekr 001 — 363 ед.;

BYD Yuan Up — 308 ед.;

Honda eNP2 — 306 ед.

Сколько стоит растаможка электромобиля в 2026 году

До этого Finance.ua отмечал , что с 1 января в Украине начал действовать общий режим налогообложения электромобилей. При импорте и продаже электрокаров снова начисляется налог на добавленную стоимость по полной ставке 20%.

В 2026 году импорт электромобиля предусматривает следующие платежи:

НДС: 20% от таможенной стоимости;

ввозная пошлина: 0% для электромобилей (оснащенных исключительно электрическими двигателями, то есть не гибридов);

акциз: минимальный — 1 евро за 1 кВт·ч емкости батареи (на практике это 30−100 евро);

сбор в Пенсионный фонд при первой регистрации: отсутствует для электромобилей (что дает экономию еще нескольких процентов стоимости авто по сравнению с другими сегментами).

