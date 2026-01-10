0 800 307 555
Электрокары доминируют в рейтинге самых популярных новых автомобилей в декабре

Технологии&Авто
10
В декабре за счет десяти самых популярных моделей было сформировано 40% украинского рынка новых легковых автомобилей.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
На этот раз в десятке самых популярных автомобилей месяца доминируют электромобили — 8 из 10.
Титул лидера рынка в декабре получил электрокроссовер Volkswagen ID. Unyx.
ТОП-10 новых легковушек месяца:
  • Volkswagen ID. Unyx — 825 ед.;
  • BYD Leopard 3 — 735 ед.;
  • BYD Sea Lion 06 — 641 ед.;
  • Renault Duster — 582 ед.;
  • Zeekr 7X — 442 ед.;
  • Toyota RAV-4 — 408 ед.;
  • BYD Sea Lion 07 — 387 ед.;
  • Zeekr 001 — 363 ед.;
  • BYD Yuan Up — 308 ед.;
  • Honda eNP2 — 306 ед.

Сколько стоит растаможка электромобиля в 2026 году

До этого Finance.ua отмечал, что с 1 января в Украине начал действовать общий режим налогообложения электромобилей. При импорте и продаже электрокаров снова начисляется налог на добавленную стоимость по полной ставке 20%.
В 2026 году импорт электромобиля предусматривает следующие платежи:
  • НДС: 20% от таможенной стоимости;
  • ввозная пошлина: 0% для электромобилей (оснащенных исключительно электрическими двигателями, то есть не гибридов);
  • акциз: минимальный — 1 евро за 1 кВт·ч емкости батареи (на практике это 30−100 евро);
  • сбор в Пенсионный фонд при первой регистрации: отсутствует для электромобилей (что дает экономию еще нескольких процентов стоимости авто по сравнению с другими сегментами).
По материалам:
Finance.ua
Авто
