Электрокары доминируют в рейтинге самых популярных новых автомобилей в декабре
В декабре за счет десяти самых популярных моделей было сформировано 40% украинского рынка новых легковых автомобилей.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
На этот раз в десятке самых популярных автомобилей месяца доминируют электромобили — 8 из 10.
Титул лидера рынка в декабре получил электрокроссовер Volkswagen ID. Unyx.
ТОП-10 новых легковушек месяца:
- Volkswagen ID. Unyx — 825 ед.;
- BYD Leopard 3 — 735 ед.;
- BYD Sea Lion 06 — 641 ед.;
- Renault Duster — 582 ед.;
- Zeekr 7X — 442 ед.;
- Toyota RAV-4 — 408 ед.;
- BYD Sea Lion 07 — 387 ед.;
- Zeekr 001 — 363 ед.;
- BYD Yuan Up — 308 ед.;
- Honda eNP2 — 306 ед.
Сколько стоит растаможка электромобиля в 2026 году
До этого Finance.ua отмечал, что с 1 января в Украине начал действовать общий режим налогообложения электромобилей. При импорте и продаже электрокаров снова начисляется налог на добавленную стоимость по полной ставке 20%.
В 2026 году импорт электромобиля предусматривает следующие платежи:
- НДС: 20% от таможенной стоимости;
- ввозная пошлина: 0% для электромобилей (оснащенных исключительно электрическими двигателями, то есть не гибридов);
- акциз: минимальный — 1 евро за 1 кВт·ч емкости батареи (на практике это 30−100 евро);
- сбор в Пенсионный фонд при первой регистрации: отсутствует для электромобилей (что дает экономию еще нескольких процентов стоимости авто по сравнению с другими сегментами).
