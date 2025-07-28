Как обжаловать штраф от ТЦК — объяснение юристов — Finance.ua
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Как обжаловать штраф от ТЦК — объяснение юристов

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Как обжаловать штраф от ТЦК — объяснение юристов
Как обжаловать штраф от ТЦК — объяснение юристов
В условиях военного положения и общей мобилизации в Украине военнообязанные мужчины обязаны встать на учет в ТЦК и выполнять определенные законом обязанности. Нарушение этих требований может привести к штрафам.
Но не все штрафы обоснованы. Юристка Мария Ганина из адвокатского бюро «Романа Сацика» объяснила, как поступить в случае, если вы получили такой штраф и считаете его несправедливым.
По словам Ганиной, есть два основных способа обжаловать постановление ТЦК о наложении штрафа:
  • через суд;
  • через орган выше той ТЦК, где человек состоит на учете.
К примеру, если вы состоите на учете в районном ТЦК Киева, обращаться нужно в Киевский городской ТЦК. Если это Борисполь, Бровары, Буча или другие города Киевщины — жалобу подают в Киевский областной ТЦК.
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Однако, по словам адвоката, самый эффективный путь — сразу обращаться в суд, поскольку по таким делам действует ограниченный срок на обжалование — 10 дней с момента вынесения постановления или с момента, когда лицо узнало о нем.
«В высших ТЦК неизвестно, сколько времени могут рассматривать обращение. Это риск: пройдет 2−3 недели, и уже будет поздно обращаться в суд», — пояснила эксперт.
По словам юристки, судебное разбирательство может длиться несколько месяцев. Например, одно из дел, которое она ведет, было подано в июне, а первое заседание назначено только на сентябрь. В среднем подобные процессы длятся от 4 до 6 месяцев.
Вместе с иском в суд подается также заявление об остановке взыскания штрафа во избежание блокирования банковских счетов и принудительного списания средств.
«Эта мера предосторожности позволяет клиенту избежать финансовых ограничений до момента вынесения окончательного решения. Однако важно понимать: даже если суд приостанавливает штраф, это не останавливает процесс мобилизации», — подчеркнула юрист.
Напомним, с 1 июля Министерство обороны запустило бета-тестирование функции оплаты штрафов за нарушение правил военного учета в приложении «Резерв+».
По материалам:
znaj.ua
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