Как обжаловать штраф от ТЦК — объяснение юристов Сегодня 09:39

Как обжаловать штраф от ТЦК — объяснение юристов

В условиях военного положения и общей мобилизации в Украине военнообязанные мужчины обязаны встать на учет в ТЦК и выполнять определенные законом обязанности. Нарушение этих требований может привести к штрафам.

Но не все штрафы обоснованы. Юристка Мария Ганина из адвокатского бюро «Романа Сацика» Юристка Мария Ганина из адвокатского бюро «Романа Сацика» объяснила , как поступить в случае, если вы получили такой штраф и считаете его несправедливым.

По словам Ганиной, есть два основных способа обжаловать постановление ТЦК о наложении штрафа:

через суд;

через орган выше той ТЦК, где человек состоит на учете.

К примеру, если вы состоите на учете в районном ТЦК Киева, обращаться нужно в Киевский городской ТЦК. Если это Борисполь, Бровары, Буча или другие города Киевщины — жалобу подают в Киевский областной ТЦК.

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Однако, по словам адвоката, самый эффективный путь — сразу обращаться в суд, поскольку по таким делам действует ограниченный срок на обжалование — 10 дней с момента вынесения постановления или с момента, когда лицо узнало о нем.

«В высших ТЦК неизвестно, сколько времени могут рассматривать обращение. Это риск: пройдет 2−3 недели, и уже будет поздно обращаться в суд», — пояснила эксперт.

По словам юристки, судебное разбирательство может длиться несколько месяцев. Например, одно из дел, которое она ведет, было подано в июне, а первое заседание назначено только на сентябрь. В среднем подобные процессы длятся от 4 до 6 месяцев.

Вместе с иском в суд подается также заявление об остановке взыскания штрафа во избежание блокирования банковских счетов и принудительного списания средств.

«Эта мера предосторожности позволяет клиенту избежать финансовых ограничений до момента вынесения окончательного решения. Однако важно понимать: даже если суд приостанавливает штраф, это не останавливает процесс мобилизации», — подчеркнула юрист.

Напомним, с 1 июля Министерство обороны запустило бета-тестирование функции оплаты штрафов за нарушение правил военного учета в приложении «Резерв+».

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