Працівників ТЦК без бойового досвіду направлятимуть в райони ведення бойових дій — Генштаб — Finance.ua
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Працівників ТЦК без бойового досвіду направлятимуть в райони ведення бойових дій — Генштаб

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Працівників ТЦК без бойового досвіду направлятимуть в райони ведення бойових дій — Генштаб
Працівників ТЦК без бойового досвіду направлятимуть в райони ведення бойових дій — Генштаб
Військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки без бойового досвіду та відповідних обмежень за станом здоров’я будуть направлені для проходження військової служби у частинах, що виконують завдання в районах ведення бойових дій.
Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, на їхні посади призначатимуть осіб, які отримали поранення, контузії та відповідно до свого стану здоров’я не можуть виконувати обов’язки в бойових підрозділах.

Навіщо це робиться

Метою є підвищення ефективності роботи ТЦК і СП та забезпечення принципів соціальної справедливості у війську. Це має сприяти зміцненню бойового духу, довіри та взаємоповаги між військовими.

Яка ситуація зараз

З 2022 по 2025 рік відбулася повна ротація керівників усіх ТЦК і СП. Наразі близько 70% особового складу центрів мають бойовий досвід.
Приблизно половина особового складу ТЦК і СП — це військовослужбовці, які отримали поранення або контузії.
20% персоналу центрів становлять цивільні — працівники ЗСУ.

Що ще змінилося

Останніми роками у ТЦК і СП провели низку реформ:
  • збільшено кількість посад із соціальної роботи;
  • реформовано систему морально-психологічного забезпечення;
  • удосконалено облік призовників, військовозобов’язаних і резервістів;
  • запроваджено юридичну службу.
Нагадаємо, понад 17 тисяч проваджень за порушення правил військового обліку було відкрито від початку 2025 року. В середньому, щомісяця з’являються 4,7 тисячі нових штрафів ТЦК. Найбільше проваджень через борги за порушення військового обліку відкривають у Києві, на Дніпропетровщині та Сумщині.
За матеріалами:
Finance.ua
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