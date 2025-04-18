В яких областях відкрили найбільше проваджень за штрафи ТЦК (інфографіка) — Finance.ua

В яких областях відкрили найбільше проваджень за штрафи ТЦК (інфографіка) Сьогодні 11:02

В яких областях відкрили найбільше проваджень за штрафи ТЦК (інфографіка)

Понад 17 тисяч проваджень за порушення правил військового обліку було відкрито від початку 2025 року. В середньому, щомісяця з’являються 4,7 тисячі нових штрафів ТЦК. Найбільше проваджень через борги за порушення військового обліку відкривають у Києві, на Дніпропетровщині та Сумщині.

Про це свідчить статистика Опендатабота.

17 007 виконавчих проваджень через порушення правил військового обліку — тобто через протерміновані та несплачені штрафи від ТЦК — було відкрито від початку цього року. З них лише 16% було закрито — 2 779 боргів. Щомісяця відкривалося, в середньому, по 4,7 тисячі нових проваджень.

Загалом за три роки від початку повномасштабної накопичилось 28 960 протермінованих боргів через порушення правил військового обліку. Втім варто зауважити, що за весь час таких проваджень було більше, адже частка з них постійно закривається.

З початку року провадження відкрили щодо 15 772 людей. Це майже дорівнює кількості самих проваджень — 17 007.

Проте є й винятки: Приморський районний ТЦК м. Одеси відкрив 7 проваджень проти одного чоловіка — це наразі рекорд за кількістю справ, відкритих щодо однієї особи у 2025 році.

Найбільше справ від початку року відкрили в Києві — 1 992 провадження. Наслідує Дніпропетровщина — 1 946 та Сумщина — 1 722 провадження.

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Найчастіше провадження відкривають щодо чоловіків віком 25−35 років — 43,8%. Це майже половина всіх справ. Ще майже 39% — на чоловіків у віці 36−45 років. Водночас лише 22 провадження (0,1%) відкрито щодо жінок.

Нагадаємо, в Опендатаботі можна перевірити наявність штрафу ТЦК . Для цього необхідно ввести ПІБ та дату народження людини. За результатом перевірки можна отримати довідку про відсутність або наявність відкритих щодо людини виконавчих проваджень по штрафах.

Довідка Finance.ua:

15 квітня Президент України підписав закон, який дозволяє військовозобовʼязаним отримати 50% знижку на штрафи за неуточнення даних у ТЦК;

за законом, чоловікам віком від 18 до 60 років, які не оновили свої дані у ТЦК та СП або не перебувають на військовому обліку, загрожує штраф від 17 000 до 25 500 грн під час воєнного стану чи за повторне порушення. Однак у разі добровільного звернення до ТЦК і самостійної сплати, сума штрафу становитиме лише 50% мінімального розміру.

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