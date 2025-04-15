Знижка 50% на штраф від ТЦК: Зеленський підписав закон — Finance.ua

Знижка 50% на штраф від ТЦК: Зеленський підписав закон Сьогодні 10:03 — Особисті фінанси

Знижка 50% на штраф від ТЦК: Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 12093 , який визначає механізми адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко на своїй сторінці у Facebook.

«Президент підписав законопроєкт № 12093! Військовослужбовці, які стали на захист країни і не встигли оновити свої дані — звільняються від сплати штрафів. Це справедливо. А для цивільних зʼявиться зручна можливість сплатити штраф зі знижкою 50% у Резерв+. Команда вже над цим працює», — написала Черногоренко.

За її словами, таку можливість планують запустити влітку.

Вона також пояснила, що інформація про порушення в реєстрі Оберіг буде прибрана при сплаті штрафу автоматично. «Разом з тим, ТЦК направить до поліції запит на скасування розшуку, якщо він був», — додала вона.

Нагадаємо, 13 березня Верховна Рада України в цілому ухвалила законопроєкт № 12093, яким передбачено внесення змін в Кодекс України про адміністративні правопорушення щодо добровільної сплати штрафу.

Один з ключових моментів полягає у тому, що від адміністративної відповідальності звільняються люди, які добровільно вступили на військову службу. Як це відбуватиметься:

у Резерв+ подається заява про визнання порушення;

у Резерв+ приходить постанова про порушення;

сплачується штраф за реквізитами в застосунку, оплата підтверджується і постанова вважається виконаною.

Саме з моменту подання заяви про порушення у Резерв+ та винесення постанови людина матиме 20 днів, щоб сплатити штраф зі знижкою у 50%. Якщо цього не зробити, то доведеться сплатити повну суму штрафу.

Неуточнення персональних даних у вказаний строк без поважних причин є адміністративним правопорушенням, за яке передбачена адміністративне стягнення — штраф у розмірі від 17 000 грн до 25 500 грн. Наприклад, замість 17 000 гривень потрібно буде сплатити лише 8500 гривень.

Довідка Finance.ua:

за підрахунками народних депутатів, упродовж 2024 року понад 6 млн військовозобов’язаних громадян не уточнили свої персональні дані через ТЦК, ЦНАП чи Резерв+ протягом 60 днів з дня набрання чинності закону.

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