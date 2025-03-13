ВР внесла зміни щодо мобілізації: які послаблення для ухилянтів (деталі) — Finance.ua
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ВР внесла зміни щодо мобілізації: які послаблення для ухилянтів (деталі)

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ВР внесла зміни щодо мобілізації: які послаблення для ухилянтів (деталі)
ВР внесла зміни щодо мобілізації: які послаблення для ухилянтів (деталі)
Верховна Рада внесла зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо мобілізації.

Що змінилось

Тепер 6 мільйонів військовозобов’язаних, які досі не уточнили свої дані, зможуть зробити це і заплатити штраф 8500 гривень через «Резерв+».
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Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк в Telegram, пише РБК.
Проєкт № 12093 підтримало 240 депутатів.
Текст законопроєкту доповнено нормою, згідно з якою від адміністративної відповідальності звільняються люди, які добровільно вступили на військову службу.
Протягом 2024 року понад 6 мільйонів військовозобов’язаних громадян не уточнили свої персональні дані. Вони мали зробити це через «Резерв+», ЦНАП або в ТЦК.
Неуточнення персональних даних є адміністративним правопорушенням, за яке передбачено адміністративне стягнення — штраф у розмірі від 17 000 гривень до 25 500 гривень.
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Що пропонується

Зміни нададуть можливість громадянам, які не уточнили дані без поважних причин, сплатити 50% від мінімальної санкції статті (8500 гривень) шляхом самостійного ініціювання процесу розгляду справи та накладення стягнення через «Резерв+».
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Раніше в уряді зазначали, що основною метою мобілізації є залучення осіб без офіційного працевлаштування. Проте в Сухопутних силах уточнюють, що призивають не тільки безробітних, а й проводять оповіщення на підприємствах. Про це розповіла офіцерка Управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Наталія Кіндратів.
Працівники ТЦК проводять оповіщення як у громадських місцях і на вулицях, так і на підприємствах, надсилаючи розпорядження про виклик військовозобов’язаних працівників конкретних підприємств.
Нагадаємо, компанії, які ще не підтвердили повторну критичність та не бронювали своїх працівників знову, мають можливість зробити це до 31 березня. Поточні бронювання залишатимуться чинними ще на один місяць.

Довідка Finance.ua:

  • У травні 2024 року набув чинності новий закон про мобілізацію, за яким усі військовозобов’язані мають оновити свої дані протягом 60 днів до 16 липня. Це можна було зробити в ТЦК або ЦНАПах, а також через застосунок «Резерв+».
  • За інформацією на початок липня 2024 року, дані оновили близько 2,5 млн осіб, зокрема 2 млн осіб зробили це через «Резерв+».
За матеріалами:
Finance.ua
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