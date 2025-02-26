Мобілізація 2025: що потрібно знати про бронювання працівників у березні — Finance.ua

Мобілізація 2025: що потрібно знати про бронювання працівників у березні Сьогодні 21:00

Мобілізація 2025: що потрібно знати про бронювання працівників у березні

Компанії, які ще не підтвердили повторну критичність та не бронювали своїх працівників знову, мають можливість зробити це до 31 березня. Поточні бронювання залишатимуться чинними ще на один місяць.

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Заяву на бронювання працівників можна подавати лише через портал Дія. Керівникам компаній більше не потрібно оформлювати паперові накази, оскільки їх замінила електронна система. Якщо працівник вже був заброньований, то спочатку необхідно анулювати попереднє бронювання.

Додатково компанії, які оновили статус критичності, мають змогу бронювати працівників до 1 квітня без 72-годинної обробки даних, що значно прискорює процес.

Також з 1 березня буде оновлено критерії критичності для підприємств, які можуть забронювати своїх працівників під час мобілізації.

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Як зазначено в указі Президента України, після 28 лютого такий статус може отримати компанія, яка відповідає щонайменше трьом із таких вимог:

сплата податків і зборів від 1,5 млн євро на рік;

валютні надходження 32 млн євро на рік;

стратегічне значення або виконання мобілізаційних завдань;

відсутність заборгованості перед бюджетом;

не менше 250 працівників;

середня заробітна плата не нижче середньої по області.

Це означає, що бізнес повинен буде відповідати новим вимогам для отримання цього важливого статусу.

Кількість працівників, які підлягають бронюванню з 1 березня

Раніше підприємства могли забронювати 50 відсотків військовозобов’язаних на дату подання списку. Цей відсоток може бути збільшений, якщо буде обґрунтована потреба.

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Відтепер передбачено, що бронюванню підлягають не більше 50 відсотків військовозобов’язаних на такому підприємстві, а в разі збільшення чисельності військовозобов’язаних на цьому підприємстві — на день подання списків.

Водночас постановою визначено категорії підприємств, на які не поширюється обмеження щодо кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню. Наприклад, це окремі підприємства паливно-енергетичного комплексу, перелік яких затверджується Міненерго, виконавці проектів міжнародної технічної допомоги, критично важливих для функціонування економіки та життєдіяльності населення в особливий період тощо.

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