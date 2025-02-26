Чи продовжили термін бронювання працівників-аграріїв: міністр пояснив — Finance.ua

Чи продовжили термін бронювання працівників-аграріїв: міністр пояснив Сьогодні 19:33

Чи продовжили термін бронювання працівників-аграріїв: міністр пояснив

Міністерство продовжило термін бронювання працівників аграрних підприємств до 31 березня. Для отримання відстрочки необхідно відповідати трьом критеріям, включаючи мінімальну зарплату 20 тис. грн.

Термін бронювання працівників аграрних підприємств продовжено до 31 березня. Це дозволить підприємствам, які ще не підтвердили статус критично важливого, завершити процедуру та убезпечити своїх працівників від мобілізації.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

Для бронювання працівникам агропідприємств необхідно відповідати трьом критеріям, два з яких обов’язкові- зазначив Коваль.

Він розповів, що нарахована середня зарплата на підприємстві за останній календарний квартал повинна бути не менше 2,5 мінімальної зарплати, тобто 20 тис. грн для приватних підприємств, а також має бути відсутність заборгованості зі сплати всіх податків.

Міністр пояснив, що третій критерій є на вибір і визначається постановою № 76 або галузевими критеріями, затвердженими Мінагрополітики. Він також нагадав, що бронювання військовозобов’язаних здійснюється виключно через портал «Дія».

В Мінагрополітики нагадали, що бронювання здійснюється відповідно до Постанови КМУ від 22.11.2024 № 1332, яка внесла зміни до Постанови КМУ від 27.01.2023 № 76. З 1 грудня 2024 року бронювання військовозобов’язаних відбувається тільки через портал «Дія». Бронювання, видані Міністерством економіки або через «Дію», залишаються чинними до 28 лютого 2025 року.

Всі критично важливі підприємства повинні підтвердити свій статус до 28 лютого 2025 року відповідно до нових критеріїв. Уряд зберіг вісім чинних критеріїв для визначення підприємства критично важливим. Галузеві та регіональні критерії тепер погоджуються Міністерством оборони та Міністерством економіки.

Оновлені галузеві критерії затверджені наказом Мінагрополітики від 10.12.2024 № 4282.Для приватних підприємств встановлені обов’язкові критерії: середня зарплата на підприємстві за останній квартал повинна бути не менше 2,5 мінімальної зарплати (20 тис. грн), заробітна плата працівника, якого бронюють, має бути також не менше 20 тис. грн, а також відсутність заборгованості по сплаті податків.

УНН За матеріалами:

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