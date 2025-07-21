Мобильные ТЦК: что это и когда могут появиться в Украине — Finance.ua

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Мобильные ТЦК: что это и когда могут появиться в Украине

Казна и Политика
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Мобильные ТЦК: что это и когда могут появиться в Украине
Мобильные ТЦК: что это и когда могут появиться в Украине
Мобильные территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП) могут появиться в Украине, для этого есть условия.
Об этом заявил народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский во время брифинга в украинском Медиацентре.
«С точки зрения нормативно-правового обеспечения, с точки зрения законодательного обеспечения проблем не вижу, потому что в законе не предусмотрено, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки должны находиться в четко определенных местах, учитывая те целенаправленные удары рф, которые она в течение последнего месяца практикует по территории ТЦК СП и это является одной из таких составляющих ее гибридной войны», — сказал он.
По словам нардепа, таким образом россия пытается запугать граждан, что на территории ТЦК СП находиться опасно.
«Мобильные ТЦК на уровне подзаконных нормативно-правовых актов, которые могут быть приняты или Кабинетом Министров Украины, или даже командованием Вооруженных сил, имеют право на существование», — отметил Вениславский.
То есть, как пояснил депутат, данное решение может принимать и командование. Все условия для этого есть.
«Мы приняли закон в 2023 году об усилении мобилизации. Фактически мы выполнили все требования. И диджитализация, перенос всех этих вопросов в цифровой режим существенно облегчает, в том числе, деятельность мобильных ТЦК. Современные технологии позволяют обеспечить их связью и доступом к базам. Поэтому я в этом проблем не вижу, но это решение командования. Верховная Рада к этому никакого отношения не имеет, потому что от нее этот вопрос не зависит», — пояснил он.
По материалам:
УНІАН
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