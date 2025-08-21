Кабмин официально запустил электронную очередь в ТЦК — Finance.ua

Кабмин официально запустил электронную очередь в ТЦК Сегодня 12:25 — Казна и Политика

Кабмин официально запустил электронную очередь в ТЦК

Кабинет Министров утвердил порядок использования электронной очереди для посещения территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Это решение является одним из шагов по созданию электронной системы е-ТЦК. Ее цель — упростить доступ граждан к услугам, связанным с воинским учетом.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

«Таким образом, реализуем наши ключевые приоритеты: человекоцентричность, цифровизация процессов, свободное взаимодействие государства и граждан, удобные услуги. Устраняем живые очереди под Центрами комплектования, усиливаем безопасность, ускоряем и упорядочиваем процедуры приема граждан», — заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

Электронная очередь в тестовом режиме действовала еще с мая 2024 года. С 1 мая 2025 г. она работает на новой платформе. Военнообязанные могут самостоятельно выбрать свой ТЦК и СП по месту жительства или регистрации и получить SMS с датой и временем визита.

Напомним, правительство планирует создать комплексную цифровую систему «е-ТЦК», которая переведет основные услуги для военнообязанных и военнослужащих в онлайн. Ожидается, что это снизит нагрузку на территориальные центры комплектования примерно на 15%.

С 1 сентября работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) будут обязаны использовать бодикамеры при проверке документов или вручении повесток.

