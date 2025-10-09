Кабмин обнародовал список прифронтовых общин, где учителя будут получать повышенную доплату Сегодня 09:33 — Личные финансы

Кабмин обнародовал список прифронтовых общин, где учителя будут получать повышенную доплату

Кабинет министров Украины обнародовал список 82 прифронтовых общин, где учителя будут получать повышенную ежемесячную доплату в размере 4 тыс. грн.

Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

5,2 тыс. грн. Согласно постановлению № 1263 , в перечень отдельных территориальных общин прифронтовых и приграничных областей, на территории которых образовательный процесс в заведениях общего среднего образования организован в очной (смешанной) форме, в которых педагогическим работникам устанавливается доплата за работу в неблагоприятных условиях труда в размере

Где именно будет действовать доплата

В Днепропетровской области в перечень включены: Зеленодольская городская, Грушевская сельская, Мировская сельская, Покровская поселковая, Межевская поселковая, Покровская сельская территориальные общины.

В Запорожской области в перечень вошли: Камыш-Зорянская поселковая, Преображенская сельская, Долинская сельская, Камышевская поселковая, Беленьковская сельская, Черниговская поселковая, Гуляйпольская городская, Павловская сельская, Широковская сельская, Петро-Михайская городская, Бильмацкая поселковая, Новоалександровская сельская, Пологовская городская, Терноватская поселковая, Васильевская городская, Вольнянская городская, Днепрорудненская городская, Энергодарская городская, Запорожская городская, Кушугумская поселковая, Малобелозерская сельская, Мелишевская сельская, Молочанская городская, Новониколаевская поселковая и Степненская сельская территориальные общины.

В Николаевской области: Баштанская городская, Воскресенская поселковая, Галицыновская сельская, Черноморская сельская, Шевченковская сельская, Широковская сельская, Березнеговатская поселковая, Новобугская городская, Снегиревская городская, Мишково-Погореловская сельская, Ингульская сельская, Николаевская территориальные общины.

В Сумской области: Березовская сельская, Зноб-Новгородская поселковая, Шалыгинская поселковая, Миропольская сельская, Чернеччинская сельская, Новослободская сельская, Степановская поселковая, Шосткинская городская, Сумская городская, Ахтырская городская, Путивльская городская и Глуховская городская

В Харьковской области: Нововодолажская поселковая, Песочинская поселковая, Лозовская городская, Дергачевская городская, Солоницевская поселковая, Харьковская городская и Чугуевская городская территориальные общины.

В Херсонской области: Кочубеевская сельская, Музыковская сельская, Белозерская поселковая, Высокопольская поселковая, Великоалександровская поселковая, Дарьевская сельская и Чернобаевская сельская территориальные общины

В Черниговской области в список вошли: Корюковская городская, Сновская городская, Семеновская городская, Городнянская городская и Новгород-Северская городская территориальные общины.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров постановил, что учителя на прифронтовых территориях будут получать увеличенную ежемесячную доплату в размере 4 тыс. грн после уплаты налогов, в то время как все остальные учителя — 2 тыс. грн;

на данное повышение доплат было выделено 372,3 млн грн.

