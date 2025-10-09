0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кабмин обнародовал список прифронтовых общин, где учителя будут получать повышенную доплату

Личные финансы
26
Кабмин обнародовал список прифронтовых общин, где учителя будут получать повышенную доплату
Кабмин обнародовал список прифронтовых общин, где учителя будут получать повышенную доплату
Кабинет министров Украины обнародовал список 82 прифронтовых общин, где учителя будут получать повышенную ежемесячную доплату в размере 4 тыс. грн.
Об этом пишет «Интерфакс-Украина».
Согласно постановлению № 1263, в перечень отдельных территориальных общин прифронтовых и приграничных областей, на территории которых образовательный процесс в заведениях общего среднего образования организован в очной (смешанной) форме, в которых педагогическим работникам устанавливается доплата за работу в неблагоприятных условиях труда в размере 5,2 тыс. грн.

Где именно будет действовать доплата

В Днепропетровской области в перечень включены: Зеленодольская городская, Грушевская сельская, Мировская сельская, Покровская поселковая, Межевская поселковая, Покровская сельская территориальные общины.
В Запорожской области в перечень вошли: Камыш-Зорянская поселковая, Преображенская сельская, Долинская сельская, Камышевская поселковая, Беленьковская сельская, Черниговская поселковая, Гуляйпольская городская, Павловская сельская, Широковская сельская, Петро-Михайская городская, Бильмацкая поселковая, Новоалександровская сельская, Пологовская городская, Терноватская поселковая, Васильевская городская, Вольнянская городская, Днепрорудненская городская, Энергодарская городская, Запорожская городская, Кушугумская поселковая, Малобелозерская сельская, Мелишевская сельская, Молочанская городская, Новониколаевская поселковая и Степненская сельская территориальные общины.
В Николаевской области: Баштанская городская, Воскресенская поселковая, Галицыновская сельская, Черноморская сельская, Шевченковская сельская, Широковская сельская, Березнеговатская поселковая, Новобугская городская, Снегиревская городская, Мишково-Погореловская сельская, Ингульская сельская, Николаевская территориальные общины.
В Сумской области: Березовская сельская, Зноб-Новгородская поселковая, Шалыгинская поселковая, Миропольская сельская, Чернеччинская сельская, Новослободская сельская, Степановская поселковая, Шосткинская городская, Сумская городская, Ахтырская городская, Путивльская городская и Глуховская городская
Читайте также
В Харьковской области: Нововодолажская поселковая, Песочинская поселковая, Лозовская городская, Дергачевская городская, Солоницевская поселковая, Харьковская городская и Чугуевская городская территориальные общины.
В Херсонской области: Кочубеевская сельская, Музыковская сельская, Белозерская поселковая, Высокопольская поселковая, Великоалександровская поселковая, Дарьевская сельская и Чернобаевская сельская территориальные общины
В Черниговской области в список вошли: Корюковская городская, Сновская городская, Семеновская городская, Городнянская городская и Новгород-Северская городская территориальные общины.
Справка Finance.ua:
  • Кабинет Министров постановил, что учителя на прифронтовых территориях будут получать увеличенную ежемесячную доплату в размере 4 тыс. грн после уплаты налогов, в то время как все остальные учителя — 2 тыс. грн;
  • на данное повышение доплат было выделено 372,3 млн грн.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Кабмин
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems