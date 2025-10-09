Верховная Рада приняла закон, который внедряет европейскую модель поддержки агросектора

0 800 307 555
В среду, 8 октября, Верховная Рада приняла закон, который предусматривает создание выплатного агентства и внедрение прозрачного и эффективного механизма государственной поддержки аграрного сектора.
Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Прозрачная поддержка для фермеров

Отмечается, что закон направлен на то, чтобы сделать государственную поддержку для фермеров более понятной, прозрачной и эффективной. Он поможет лучше использовать бюджетные средства и создаст простые правила аграрного бизнеса.
С принятием этого закона в Украине вводится современная система поддержки аграрного сектора, прозрачная, технологическая и подотчетная. Это позволит справедливо распределять деньги между производителями и приблизит украинское законодательство к стандартам ЕС.

Главные новшества

Главное новшество — создание Выплатного агентства, которое будет контролировать все программы поддержки. Каждая гривна государственной помощи будет иметь цифровой след — от подачи заявки до фактической выплаты.
Еще один важный элемент — Интегрированная система администрирования и контроля (ИСАК). Она совместно с Системой сельскохозяйственных данных (ССД) позволит вести полный учет земель, производства и состояния хозяйств, а также автоматически проверять получателей помощи.

Уровни контроля

Предусмотрены три уровня контроля: автоматизированный, документальный и физический. Это уменьшит коррупционные риски и позволит выявлять нарушения сразу в ходе выплат.
Те, кто будет нарушать правила, будут вынуждены вернуть средства и временно лишатся права на участие в программах.
По оценкам МинАПК, после запуска ИСАК в 2027 году прозрачность распределения аграрных средств возрастет на 60%, а количество нецелевых выплат сократится в три раза.
