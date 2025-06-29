Что изменилось в IT-рекрутинге в 2025 году: 10 ключевых тенденций — Finance.ua

Что изменилось в IT-рекрутинге в 2025 году: 10 ключевых тенденций Сегодня 14:16

Что изменилось в IT-рекрутинге в 2025 году: 10 ключевых тенденций

ІТ-индустрия активно развивается и меняется: компании активно используют ИИ для найма, формальное образование отходит на задний план, а опыт кандидата становится преимуществом.

Команда Talando проанализировала глобальные данные, отраслевые тренды и экспертные мнения и определила, какие вызовы и возможности ожидают рекрутеров в сфере IT в ближайшем будущем.

10 ключевых тенденций

1. ИИ набирает обороты

Искусственный интеллект больше не выполняет только вспомогательную функцию в рекрутинге, а становится центральным элементом в первоначальном отборе кадров.

В исследовании отмечается, что автоматизированный анализ резюме и аналитика интервью на основе ИИ станут повседневной практикой.

Благодаря ИИ-инструментам рекрутеры смогут сосредоточиться на более глубокой работе с кандидатами на финальных этапах.

2. Практические знания ценятся больше, чем формальное образование

Фокус компаний смещается в сторону оценки кандидатов по их навыкам. Формальное образование не играет роли, важно показать реальные кейсы и продемонстрировать умения.

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Платформы стандартизированной оценки навыков становятся необходимыми для справедливого и точного оценивания талантов

3. Удаленная работа как новая норма

Удаленный и гибридный формат работы привлекают все больше кандидатов.

Компании, поддерживающие гибкий график работы, привлекают более широкий и разнообразный круг будущих работников.

4. Опыт кандидата как конкурентное преимущество

В 2025 году процесс подбора становится максимально ориентированным на кандидата: своевременная обратная связь, прозрачность процесса подбора, персонализированная коммуникация — все это важные факторы в борьбе за таланты.

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5. Равенство и инклюзия

Компании начали внедрять реальные шаги относительно разнообразия, равенства и инклюзии.

Благодаря аналитике данных удается минимизировать беспристрастность процесса найма.

Работодатели отслеживают показатели разнообразия, устраняют скрытые барьеры и формируют инклюзивную рабочую среду.

6. Развитие талантов

Работникам предоставляются возможности для развития внутри компании, что помогает сотрудникам находить новые внутренние возможности в соответствии с карьерными стремлениями, уменьшая потребность во внешнем найме и текучке кадров.

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7. Постоянное обучение

Организации сотрудничают с образовательными платформами и инвестируют в перекалификацию кадров, что требует быстрого технологического прогресса.

ІТ-отрасль быстро меняется, поэтому работники ищут компании, предлагающие программы повышения квалификации, чтобы оставаться конкурентоспособными.

8. Бренд работодателя

В 2025 году компании активно демонстрируют аутентичность, культуру, ценности и реальный опыт работников через соцсети, чтобы привлечь новых кандидатов.

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9. Расширенное использование анализа данных

Прогнозирование потребностей в найме, выявление пробелов в навыках и оптимизация процессов подбора позволяет компаниям принимать решения на основе данных, повышая общую эффективность найма.

10. Устойчивое развитие и корпоративная ответственность

Это ключевые факторы, влияющие на выбор кандидатов. IT-специалисты все чаще обращают внимание на экологическую и социальную ответственность компаний (ESG).

Напомним, как отмечают в Минобороны, количество откликов на должности айтишников в армии сохраняется на стабильном уровне, а IT-направление — на восьмом месте по популярности среди кандидатов.

ТОП-5 самых популярных ІТ-должностей:

Backend/Frontend разработчики.

Системные администраторы.

QA инженеры.

Дата-аналитики.

Продуктовые менеджеры.

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