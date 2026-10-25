Сколько заработали украинские геймдев-компании в 2025 году

В 2025 году совокупный доход 20 украинских компаний, для которых основным видом деятельности является издание компьютерных игр, превысил 2,6 млрд грн.

Для исследования выбрали компании, основным видом экономической деятельности которых является издательство компьютерных игр (КВЭД 58.21). Ключевыми критериями отбора в ТОП-20 стали общий доход от реализации продукта за 2025 год и отсутствие связей с россией и беларусью.

В то же время, этот рейтинг не показывает весь украинский геймдев: часть известных студий работает через иностранные структуры или имеет другой основной КВЭД, в частности «Компьютерное программирование».

Какие геймдев-компании заработали больше всего

Первое место рейтинга по выручке за 2025 год заняла компания ООО «Гейм Реселлер». По данным YC. Market, по данному юридическому лицу не зарегистрированы права на интеллектуальную собственность выданных игр (IP), а также она не представлена ​​в Steam, App Store или Google Play. Компания имеет лицензию на ведение деятельности по предоставлению услуг в сфере азартных игр.

Второе место заняла 4A Games, являющаяся создателем культовой серии постапокалиптических шутеров Metro. В апреле 2026 года она анонсировала Metro 2039, а в сентябре показала новый геймплей и назвала дату выхода — 4 февраля 2027 года.

Третье место заняла польская компания Ulysses Graphics (ООО «Улис Графикс Украина»). Студия работала над 3D-графикой для Borderlands 4 и Hunt: Showdown 1896 года и имеет опыт работы над серией Call of Duty. Параллельно компания развивает свою гоночную игру Project Hover.

ТОП-20 геймдейв-компаний по доходу, Инфографика: YC.Market

В ТОП-20 не вошли некоторые разработчики известнейших украинских игр. Это связано с тем, что крупные продуктовые компании часто используют другие КВЭД (например, 62.01 «Компьютерное программирование») или оперируют через иностранные материнские структуры или международные издатели.

Поэтому в выборку не попала, в частности, игра STALKER 2: Heart of Chornobyl. Она вышла в ноябре 2024 года, а за первые 48 часов было продано более 1 млн. копий. По словам основателя студии Сергея Григорьевича, общий бюджет разработки составил около $70 млн.

Вне выборки также остались Frogwares из The Sinking City 2 и Frag Lab из Shatterline.

География украинского геймдева

Киев является безоговорочным лидером — здесь зарегистрированы 26 компаний, что составляет 46% от общей выборки. Вместе с компаниями Киевской области (5 компаний) столичный кластер концентрирует более 55% компаний.

Следующими по количеству компаний являются Днепропетровская (7), Харьковская (5) и Львовская (3) области. Эти три региона совместно со столичным образуют ядро ​​рынка, аккумулирующее более 82% выборки.

География украинского геймдева, Инфографика: YC.Market