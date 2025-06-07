В мае выросло количество вакансий для айтишников: где самая большая конкуренция — Finance.ua

В мае выросло количество вакансий для айтишников: где самая большая конкуренция Сегодня 10:24

В мае выросло количество вакансий для айтишников: где самая большая конкуренция

В мае 2025 года компании опубликовали на DOU на 95 вакансий меньше, чем в апреле — 6213. Однако это на 1100 вакансий больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает DOU.

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С начала 2025 года на рынке стабильно держится более 6 тысяч вакансий ежемесячно (кроме февраля).

Крупнейшими компаниями по количеству опубликованных вакансий в мае являются Genesis (133), N-iX (77) и PIN-UP Global (70).

По данным исследования, среди лидеров по количеству вакансий преимущественно продуктовые и гибридные компании. Среди сервисных — всего три. Среди новых игроков — Brainstack, Uklon и Solidgate.

Где больше всего и меньше всего вакансий

В прошлом месяце количество вакансий незначительно снизилось в 33 категориях, рост произошел в 20, еще в одной количество не изменилось.

Наименьшее количество вакансий с 2022 года зафиксировано в категориях Artists (25 вакансий) и Ruby (8 вакансий).

В то же время, для дизайнеров и Support количество вакансий вернулось на довоенный уровень — более 300 и в месяц соответственно.

По данным исследования, было опубликовано 386 вакансий в сфере miltech — на одну приходилось в среднем восемь откликов.

В мае зафиксировано рекордное количество вакансий в следующих категориях:

Embedded — 69;

Engineering Manager — 48;

Security — 93.

Также произошел рост вакансий для продакт-менеджеров — на 37% больше, чем в прошлом году, а также QA — +33% за год.

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При этом количество вакансий для PHP с марта снизилось на четверть.

Где самая большая конкуренция

Относительно активности кандидатов среднее количество откликов на вакансию составило 25,17 отклика, что на 3% меньше, чем в апреле.

Больше всего откликаются на вакансии в Front-end — в среднем 91 отклик. В то же время у QA с февраля конкуренция снижается и сейчас составляет 60,6 отклика.

Также в пятерку наиболее конкурентных вакансий вошли:

Project Manager (48,5 откликов);

Java, .NET и iOS/macOS (более 40 откликов).

Самая маленькая конкуренция — в HR, где показатель упал до 29,4, как три года назад.

Напомним, по данным Dou, поиск работы для тех, кто только планирует «войти в ІТ», еще сложнее, чем у нынешних айтишников, хотя и им нелегко. 64% ищущих первую работу в ІТ уже потратили на это более двух месяцев, а 22% поисковиков ищут работу больше года. 76% ищут работу в ІТ из-за заинтересованности сферой и технологиями. Это основная причина как для студентов/выпускников, так и для свитчеров и не зависит от направления образования человека.

Dou По материалам:

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