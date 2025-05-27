«Новичкам все труднее найти работу»: с 2019 года IT-компании сократили трудоустройство джуниоров на 50% — Finance.ua

«Новичкам все труднее найти работу»: с 2019 года IT-компании сократили трудоустройство джуниоров на 50% Сегодня 20:01 — Личные финансы

«Новичкам все труднее найти работу»: с 2019 года IT-компании сократили трудоустройство джуниоров на 50%

Отказ IT-отрасли от найма специалистов начального уровня достиг тревожного уровня. Директор по экономическим возможностям LinkedIn Аниш Раман предупредил, что «нижняя ступень карьерной лестницы разрушается», поскольку искусственный интеллект ликвидирует потребность в новичках.

Об этом пишет TechCrunch.

Согласно отчету, опубликованному венчурной компанией SignalFire, наем новичков в 15 крупнейших IT-компаниях с 2019 года сократился более чем на 50%. Если сравнивать с 2023 годом, то количество трудоустройств новичков в IT уменьшилось на 25%.

До пандемии джуниоры без опыта составляли 15% от общего числа работников крупных технологических компаний, теперь этот показатель снизился до 7%.

В стартапах новички составляют менее 6% от общего количества наемных, причем количество новых работников уменьшилось на 11% по сравнению с 2023 годом и более чем на 30% по сравнению с допандемийным уровнем в 2019 году.

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55% работодателей заявили, что представители поколения Z испытывают трудности с командной работой, 37% менеджеров сказали, что они будут лучше использовать искусственный интеллект, чем нанимать новичка.

Однако есть и хорошие новости. Технологическая отрасль на самом деле не сокращается: наоборот, IT-вакансии распространяются на другие отрасли, от здравоохранения до финансов и розничной торговли. Даже сейчас в США безработица среди разработчиков программного обеспечения составляет всего лишь 2,2%, что не является поразительным показателем, но вдвое меньше, чем в целом по стране.

Справка Finance.ua:

как свидетельствуют результаты опроса DOU, большинство ищущих первую работу в ІТ — свитчеры. 64% работают или раньше работали в другой сфере. В 2023 году их количество достигало 80%. Большинство искателей работы планируют быть разработчиками (42%). На второе место вышли аналитики — по этой специализации хотели бы работать 12%. В 2023 году по этому направлению планировали работать только 4%;

почти 2,5 тыс. ІТ-специалистов активно искали новую работу в течение последнего года. 42% айтишников снизили зарплатные ожидания;

Согласно данным руководителя маркетинговой аналитики robota.ua Ивана Ромашова, в 9% случаев студентам предлагают первую работу в IT.

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