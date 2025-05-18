Увольнение айтишников: получают ли специалисты все денежные выплаты от компании после сокращения — Finance.ua

Увольнение айтишников: получают ли специалисты все денежные выплаты от компании после сокращения Сегодня 10:21 — Личные финансы

Увольнение айтишников: получают ли специалисты все денежные выплаты от компании после сокращения

Менее половины уволенных айтишников знали о предстоящих сокращениях в компании, а треть вообще не знала об увольнении. Большинство специалистов не получают никакой поддержки от компании при сокращении.

Об этом говорится в исследовании Dou.

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По данным исследования, 41% уволенных специалистов в Украине и 36% за рубежом знали о предстоящих сокращениях в компании — их предупредили, по крайней мере, за несколько дней или еще раньше.

Однако для более трети специалистов новость об увольнении стала полной неожиданностью.

11% специалистов в Украине и 19% за границей догадывались, что будут сокращения, хотя компании официально не предупреждали об этом.

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Чаще всего об увольнении сообщают в личном разговоре с работником. Реже это делают на общих митингах или в письмах или сообщениях.

Крайне редко удаление учетных записей специалистов без предупреждения — с таким столкнулись лишь 3% уволенных.

Рассчитываются ли с айтишниками при увольнении

Чаще всего компании полностью выполняют финансовые обязательства при увольнении работника. 66% айтишников в Украине и 59% за границей получили все денежные выплаты, включая бонусы, отпускные и т. д.

Однако довольно часто компании выплачивали только зарплату, но не бонусы или отпускные: сказали 24% специалистов в Украине и 33% за рубежом.

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Чаще этому подвержены небольшие и средние компании до 200 сотрудников и стартапы. Более трети специалистов, уволенных в таких компаниях, не получили полностью зарплату или другие причитающиеся им выплаты.

Однако ситуации, когда компании при увольнении не выплачивают зарплату специалисту, все же довольно редки: с ними сталкивались 4% в Украине и 2% за границей.

Более 55% айтишников не получили поддержки от компании при увольнении

Большинство уволенных специалистов не получили никакой дополнительной поддержки от своей компании после увольнения.

Компании, желавшие поддержать уволенных сотрудников, зачастую дополнительно выплачивали им одну или несколько зарплат. Специалисты за рубежом такие выплаты получали чаще, чем в Украине: 32% против 22%.

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На втором месте среди вариантов поддержки — возможность оставить или выкупить по сниженной цене рабочую технику. Такое предложение получили 19% уволенных специалистов за границей и 14% в Украине.

На третьем — помощь с поиском новой работы, обновлением резюме, рекомендации (14% в Украине и 11% за рубежом).

Джуны и интерны реже других могут рассчитывать на поддержку компании после увольнения. 70% из них не получили дополнительных выплат или бонусов. Только 13% получили дополнительные денежные выплаты, 12% — возможность оставить или выкупить дешевле рабочую технику, 9% — помощь в поиске работы.

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Лиды и руководители чаще других получают денежные выплаты от компаний — треть из них получили дополнительные средства при сокращении против четверти среди сеньоров и мидлов. Кроме того, лидам и руководителям чаще других выплачивали две или больше зарплат.

Компании более склонны поддерживать специалистов, проработавших у них дольше. 37% сеньоров, работавших более пяти лет в компании, получили дополнительные средства при сокращении. Против 17% среди проработавших менее трех лет.

Продуктовые компании чаще других поддерживали уволенных специалистов. 33% тех, с кем попрощались здесь, получили дополнительные средства. Реже всего такие выплаты производят сервисные и аустафинговые компании.

Dou По материалам:

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