Почему поступают сообщения о штрафах в Резерв+ (объяснение адвоката) — Finance.ua

Почему поступают сообщения о штрафах в Резерв+ (объяснение адвоката)
У некоторых мужчин стали появляться сообщения в приложении Резерв+ о якобы необходимости уплатить штраф. Такая рассылка произошла, вероятно, в связи с добавленными новациями в приложение.
Об этом пишет 24 Канал.
Рассказал о ситуации Антон Сененко.
За последние дни тысячи мужчин могли получить в Резерв+ сообщение о том, что они не обновили свои данные вовремя (т.е. до 16.07.2024) и штраф за это нарушение составляет 17 000 гривен. А дальше следует приписка, что если оплатить сразу, то всего 8500 гривен.
Сененко объяснил, что приложение видит только дату его загрузки и почему-то не видит данных от ТЦК. Предложение уплатить штраф Резерв+ автоматически рассылает всем тем, кого считает нарушителем, потому что другие данные не подтягиваются.
Как отмечает адвокат Дарья Тарасенко в своем фейсбуке, если человек согласится со штрафом, он автоматически признает, что он не обновил данные вовремя — то есть до 16 июля 2024 года.
Антон Сененко рассказал о нескольких версиях возникновения сообщений о штрафах, поблагодарив Минобороны за помощь:
- Никакого штрафа не существует, и это только сообщение.
- Резерв — это приложение, подтягивающее информацию из реестра. Если ТЦК не добавил данные, то в Резерв+ не хватает информации.
- Если информация об обновлении данных не была внесена в реестр вовремя, то датой обновления данных считается дата установки приложения на телефон.
В результате массовых сообщений о штрафах большое количество мужчин начали приходить лично в ТЦК и СП, создавая огромные очереди.
В свою очередь, на жалобы пользователей приложения ответила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко. Она говорит, что информации об уточнении данных нет в реестре «Оберег» и следует обратиться в ТЦК с этим вопросом.
Напомним, ранее писали, что Министерство обороны запускает бета-тестирование функции оплаты штрафов за нарушение правил военного учета в приложении «Резерв+». Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.
По ее словам, новая услуга позволяет оплатить штраф в размере 8500 грн онлайн без необходимости идти в ТЦК.
На первом этапе функция будет охватывать только штрафы за несвоевременное обновление данных. Возможность распространяется на тех, кто не уточнил свои данные до 16 июля 2024 года.
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