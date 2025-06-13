Чехия меняет миграционные правила: больше виз для айтишников, меньше — для низкоквалифицированных Сегодня 08:18 — Личные финансы

Чехия меняет миграционные правила: больше виз для айтишников, меньше — для низкоквалифицированных

Правительство Чехии готовит изменения в миграционную систему, чтобы привлечь больше высококвалифицированных работников на фоне дефицита кадров во многих отраслях.

Об этом сообщает Schengen.News.

Одно из главных нововведений — новый порядок распределения рабочих виз. В частности, для некоторых категорий работников квоты возрастут, тогда как для других — сократятся.

Как уточняет Expats. cz, Чехия стремится привлечь прежде всего специалистов в сфере ІТ, науки и других высокотехнологичных профессий. В то же время количество разрешений на работу для малоквалифицированных работников планируют ограничить.

Среди выигравших от новых правил — граждане Индии, Китая и Таиланда:

чешское посольство в Индии в скором времени начнет предлагать 24 дополнительных места для ІТ-специалистов в рамках программы «цифровых кочевников». Этот тип визы позволяет работать в Чехии как самозанятое лицо, а заявку обещают рассматривать до 45 дней;

квоту на рабочие визы также увеличат для граждан Китая. Новый лимит — 1170 разрешений в год, большинство из которых будет выделено для квалифицированных специалистов;

граждане Таиланда тоже смогут получить больше разрешений: ежегодная квота вырастет с 300 до 460 виз.

В рамках реформ Чехия планирует снизить количество рабочих виз для малоквалифицированных работников из некоторых африканских стран, в частности Египта, Эфиопии и Замбии. При этом квоты для высококвалифицированных заявителей из этих стран останутся без изменений.

Напомним, Чехия находится в топ-3 странах, которые приняли наибольшее количество беженцев из Украины. Сегодня там пребывает почти 400 тысяч украинцев с временной защитой.

Минимальная зарплата в Чехии в 2025 году выросла на 1900 чешских крон и составляет 20800 крон в месяц, или 124.40 кроны в час.

Согласно постановлению правительства, в 2025 году уровень минимальной зарплаты составит примерно 42,2% средней заработной платы, а в 2026 году — 43,4%. Соответственно, прогнозируемая месячная минимальная заработная плата в 2026 году могла бы составить 22 500 чешских крон.

Кроме того, правительство Чехии намерено внедрять более жесткую политику по отношению к искателям убежища и иностранным гражданам, проживающим в стране. Чешские власти объявили о реформе миграционной политики страны, которая предусматривает значительные изменения, направленные на усиление надзора за иностранными гражданами и ускорение процессов депортации.

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