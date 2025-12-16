Автоматическое списание налогового долга: как это работает Сегодня 17:02

Автоматическое списание налогового долга: как это работает

Благодаря новой системе автоматического взыскания налогового долга ежемесячные объемы списания долгов выросли больше, чем в три раза. Так что эффективность этой системы уже доказана.

Об этом рассказала и. о. Главы ГНС Леся Карнаух.

«Механизм максимально прозрачный, единый подход ко всем… Но бурное обсуждение вокруг инструмента не утихает», — отметила Карнаух.

Такая система не нова для налоговых мира, а недавно заработала и в Украине.

Как отмечают налоговики, человеческий фактор в этом механизме минимизирован. Никаких ручных решений — все исключительно в пределах законодательства.

Как работает система

Сначала отметим, что оно касается только юридических лиц, имеющих налоговый долг.

Ежедневно информационные системы ГНС автоматически формируют данные о долге.

Система генерирует платежную инструкцию.

Накладывается электронная подпись.

Документ мгновенно отправляется в Казначейство.

Казначейство проверяет реквизиты и автоматически переадресовывает инструкцию банку.

Банк списывает только четко определенную сумму.

Все работает через систему электронных платежей — по единым правилам.

Также важно отметить, что списание долга не является неожиданным. Если возникает налоговый долг, ГНС информирует плательщика о его наличии. Времени, чтобы оплатить его добровольно, достаточно. В случае отказа налоговая обращается в суд.

Если компания сама задекларировала сумму налога, но не уплатила ее в течение 90 дней — долг взимается без решения суда. Это определено Налоговым кодексом.

