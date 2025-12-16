0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Автоматическое списание налогового долга: как это работает

47
Автоматическое списание налогового долга: как это работает
Автоматическое списание налогового долга: как это работает
Благодаря новой системе автоматического взыскания налогового долга ежемесячные объемы списания долгов выросли больше, чем в три раза. Так что эффективность этой системы уже доказана.
Об этом рассказала и. о. Главы ГНС Леся Карнаух.
«Механизм максимально прозрачный, единый подход ко всем… Но бурное обсуждение вокруг инструмента не утихает», — отметила Карнаух.
Читайте также
Такая система не нова для налоговых мира, а недавно заработала и в Украине.
Как отмечают налоговики, человеческий фактор в этом механизме минимизирован. Никаких ручных решений — все исключительно в пределах законодательства.

Как работает система

Сначала отметим, что оно касается только юридических лиц, имеющих налоговый долг.
  • Ежедневно информационные системы ГНС автоматически формируют данные о долге.
  • Система генерирует платежную инструкцию.
  • Накладывается электронная подпись.
  • Документ мгновенно отправляется в Казначейство.
  • Казначейство проверяет реквизиты и автоматически переадресовывает инструкцию банку.
  • Банк списывает только четко определенную сумму.
Все работает через систему электронных платежей — по единым правилам.
Также важно отметить, что списание долга не является неожиданным. Если возникает налоговый долг, ГНС информирует плательщика о его наличии. Времени, чтобы оплатить его добровольно, достаточно. В случае отказа налоговая обращается в суд.
Если компания сама задекларировала сумму налога, но не уплатила ее в течение 90 дней — долг взимается без решения суда. Это определено Налоговым кодексом.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
НалогиДеньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems