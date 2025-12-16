0 800 307 555
Завтра заканчивается прием заявок на получение 6500 гривен «Зимней поддержки»
В среду, 17 декабря, последний день подачи заявок на получение 6500 гривен для уязвимых категорий.
Об этом напомнила премьер-министр Юлия Свириденко.
«Призываем успеть податься через „Дія“ и отделения Пенсионного фонда», — подчеркнула она.
По ее словам, всего заявку на выплату оформили более 410 тысяч человек. Выплаты уже получили более 272 тысяч граждан. Потратить средства можно будет на лекарства, одежду, обувь в течение 6 месяцев после их поступления.
Свириденко добавила, что более 17 миллионов украинцев подали заявку на оформление 1000. В частности, более 3,3 млн заявок подано на детей через «Дія». Выплаты уже получили 13 млн украинцев. Подать заявку можно до 24 декабря.
Полученные средства можно использовать до конца июня следующего года: на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств, продуктов украинского производства (кроме подакцизных), книг, а также на благотворительные взносы или почтовые услуги.
Кроме того, правительство расширило срок использования средств по заявкам через Укрпочту до конца февраля 2026 года. А с прошлой недели появилась возможность использования средств также в продуктовых сетях.
По материалам:
Finance.ua
