Предприятия и предприниматели, работающие или работавшие на прифронтовых территориях и пострадавшие из-за боевых действий, могут временно не выполнять отдельные налоговые обязанности.

Такая возможность предусматривает действующее законодательство и налоговая служба напоминает , как именно воспользоваться этим правом.

Какая норма действует

Право на временное освобождение от исполнения налоговых обязанностей определено приказом Министерства финансов Украины от 29 июля 2022 г. № 225. Документ позволяет переносить сроки подачи отчетности и уплаты налогов на период после завершения военного положения или до момента, когда плательщик снова сможет выполнять свои обязанности.

Кто имеет право на освобождение

Воспользоваться этой нормой могут юридические и физические лица, пострадавшие в результате российской агрессии и объективно не выполняющие налоговые обязательства. В частности, речь идет о случаях:

полного или частичного разрушения производственных мощностей;

уничтожение компьютерной техники или другого оборудования;

нахождение предприятия на территории боевых действий;

оккупации территории, где расположены бизнес или объекты налогообложения;

потери доступа к производственным или управленческим помещениям;

потери других производственных или внеоборотных активов.

Что предусматривает временное освобождение

Для таких налогоплательщиков возможны:

перенос сроков подачи налоговой отчетности;

перенос сроков уплаты налогов, сборов и обязательных платежей;

освобождение от штрафных санкций за: несвоевременную регистрацию налоговых и акцизных накладных; нарушение порядка применения РРО или ПРРО.

Как подать заявление

Налогоплательщик должен обратиться в контролирующий орган с заявлением произвольной формы и добавить документы, подтверждающие невозможность выполнения налоговых обязанностей.

Среди таких документов могут быть:

акты ГСЧС о пожарах или разрушениях;

данные из Государственного реестра прав на недвижимое имущество;

выписки из ЕРДР относительно уголовных правонарушений;

банковские выписки, подтверждающие отсутствие денежных средств;

другие документы, удостоверяющие наличие препятствий или невозможность деятельности.

Подать заявление можно по месту налоговой регистрации или в любой сервисный центр ГНС — лично по почте с уведомлением о вручении или через Электронный кабинет.

Как рассматривают документы

Контролирующий орган рассматривает представленные материалы в течение 20 календарных дней. Если документов недостаточно, плательщику присылают решение с предложением подать дополнительные подтверждения в течение 10 календарных дней. После этого повторное разбирательство также длится до 20 дней.

Решение принимается индивидуально с учетом специфики бизнеса, обстоятельств, причинно-следственной связи и полноты предоставленных доказательств.

В случае положительного решения, налогоплательщик получает право выполнить свои налоговые обязанности в течение шести месяцев после отмены военного положения или с момента восстановления возможности их выполнения.

