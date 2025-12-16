Какие бизнесы сейчас освобождены от налоговых обязанностей — ГНС
Предприятия и предприниматели, работающие или работавшие на прифронтовых территориях и пострадавшие из-за боевых действий, могут временно не выполнять отдельные налоговые обязанности.
Такая возможность предусматривает действующее законодательство и налоговая служба напоминает, как именно воспользоваться этим правом.
Какая норма действует
Право на временное освобождение от исполнения налоговых обязанностей определено приказом Министерства финансов Украины от 29 июля 2022 г. № 225. Документ позволяет переносить сроки подачи отчетности и уплаты налогов на период после завершения военного положения или до момента, когда плательщик снова сможет выполнять свои обязанности.
Кто имеет право на освобождение
Воспользоваться этой нормой могут юридические и физические лица, пострадавшие в результате российской агрессии и объективно не выполняющие налоговые обязательства. В частности, речь идет о случаях:
- полного или частичного разрушения производственных мощностей;
- уничтожение компьютерной техники или другого оборудования;
- нахождение предприятия на территории боевых действий;
- оккупации территории, где расположены бизнес или объекты налогообложения;
- потери доступа к производственным или управленческим помещениям;
- потери других производственных или внеоборотных активов.
Что предусматривает временное освобождение
Для таких налогоплательщиков возможны:
- перенос сроков подачи налоговой отчетности;
- перенос сроков уплаты налогов, сборов и обязательных платежей;
- освобождение от штрафных санкций за: несвоевременную регистрацию налоговых и акцизных накладных; нарушение порядка применения РРО или ПРРО.
Как подать заявление
Налогоплательщик должен обратиться в контролирующий орган с заявлением произвольной формы и добавить документы, подтверждающие невозможность выполнения налоговых обязанностей.
Среди таких документов могут быть:
- акты ГСЧС о пожарах или разрушениях;
- данные из Государственного реестра прав на недвижимое имущество;
- выписки из ЕРДР относительно уголовных правонарушений;
- банковские выписки, подтверждающие отсутствие денежных средств;
- другие документы, удостоверяющие наличие препятствий или невозможность деятельности.
Подать заявление можно по месту налоговой регистрации или в любой сервисный центр ГНС — лично по почте с уведомлением о вручении или через Электронный кабинет.
Как рассматривают документы
Контролирующий орган рассматривает представленные материалы в течение 20 календарных дней. Если документов недостаточно, плательщику присылают решение с предложением подать дополнительные подтверждения в течение 10 календарных дней. После этого повторное разбирательство также длится до 20 дней.
Решение принимается индивидуально с учетом специфики бизнеса, обстоятельств, причинно-следственной связи и полноты предоставленных доказательств.
В случае положительного решения, налогоплательщик получает право выполнить свои налоговые обязанности в течение шести месяцев после отмены военного положения или с момента восстановления возможности их выполнения.
