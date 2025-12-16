0 800 307 555
Какие бизнесы сейчас освобождены от налоговых обязанностей — ГНС

13
Предприятия и предприниматели, работающие или работавшие на прифронтовых территориях и пострадавшие из-за боевых действий, могут временно не выполнять отдельные налоговые обязанности.
Такая возможность предусматривает действующее законодательство и налоговая служба напоминает, как именно воспользоваться этим правом.

Какая норма действует

Право на временное освобождение от исполнения налоговых обязанностей определено приказом Министерства финансов Украины от 29 июля 2022 г. № 225. Документ позволяет переносить сроки подачи отчетности и уплаты налогов на период после завершения военного положения или до момента, когда плательщик снова сможет выполнять свои обязанности.

Кто имеет право на освобождение

Воспользоваться этой нормой могут юридические и физические лица, пострадавшие в результате российской агрессии и объективно не выполняющие налоговые обязательства. В частности, речь идет о случаях:
  • полного или частичного разрушения производственных мощностей;
  • уничтожение компьютерной техники или другого оборудования;
  • нахождение предприятия на территории боевых действий;
  • оккупации территории, где расположены бизнес или объекты налогообложения;
  • потери доступа к производственным или управленческим помещениям;
  • потери других производственных или внеоборотных активов.
Что предусматривает временное освобождение

Для таких налогоплательщиков возможны:
  • перенос сроков подачи налоговой отчетности;
  • перенос сроков уплаты налогов, сборов и обязательных платежей;
  • освобождение от штрафных санкций за: несвоевременную регистрацию налоговых и акцизных накладных; нарушение порядка применения РРО или ПРРО.

Как подать заявление

Налогоплательщик должен обратиться в контролирующий орган с заявлением произвольной формы и добавить документы, подтверждающие невозможность выполнения налоговых обязанностей.
Среди таких документов могут быть:
  • акты ГСЧС о пожарах или разрушениях;
  • данные из Государственного реестра прав на недвижимое имущество;
  • выписки из ЕРДР относительно уголовных правонарушений;
  • банковские выписки, подтверждающие отсутствие денежных средств;
  • другие документы, удостоверяющие наличие препятствий или невозможность деятельности.
Подать заявление можно по месту налоговой регистрации или в любой сервисный центр ГНС — лично по почте с уведомлением о вручении или через Электронный кабинет.

Как рассматривают документы

Контролирующий орган рассматривает представленные материалы в течение 20 календарных дней. Если документов недостаточно, плательщику присылают решение с предложением подать дополнительные подтверждения в течение 10 календарных дней. После этого повторное разбирательство также длится до 20 дней.
Решение принимается индивидуально с учетом специфики бизнеса, обстоятельств, причинно-следственной связи и полноты предоставленных доказательств.
В случае положительного решения, налогоплательщик получает право выполнить свои налоговые обязанности в течение шести месяцев после отмены военного положения или с момента восстановления возможности их выполнения.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
НалогиБизнес
