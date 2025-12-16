НБУ оценил рост ВВП и дал прогноз на следующие годы Сегодня 11:03

НБУ оценил рост ВВП и дал прогноз на следующие годы

Экономика Украины в ІІІ квартале 2025 года ускорила восстановление. Регулятор ожидает дальнейшего ускорения экономики уже в конце года и умеренного роста в 2026—2027 годах.

Об этом говорится в комментарии Нацбанка об изменении реального ВВП.

Как и прогнозировал регулятор, темпы восстановления экономики ускорились по сравнению с ІІ кварталом 2025 года.

Рост ВВП: что показала статистика

По данным Государственной службы статистики, в ІІІ квартале 2025 года реальный ВВП вырос на 2,1% в годовом исчислении. По сравнению с предыдущим кварталом экономика прибавила 0,8% в сезонно скорректированном измерении.

Ключевые драйверы роста экономики

Основную поддержку экономическому росту обеспечил фискальный импульс, говорят в НБУ. Потребление сектора государственного управления выросло на 12,2% г/г и дало наибольший вклад в изменение ВВП — 4,1 п. п. Это стало возможным благодаря значительному международному финансированию.

Конечные расходы домохозяйств увеличились на 6,7% г/г, а их вклад в динамику ВВП оставался положительным — 3,9 п. п.

Инвестиции снова росли

Валовое накопление основного капитала возросло на 11,5% г/г и прибавило 2,2 п. п. к ВВП. Инвестиционная активность оживилась прежде всего в строительстве, переработке агропродукции и оборонном секторе.

Этому способствовали и высокие капитальные расходы бюджета: в ІІІ квартале 2025 года их номинальные объемы были одними из самых высоких с начала полномасштабного вторжения.

Чистый экспорт давит на рост

Отрицательный вклад чистого экспорта в измененеие ВВП вырос до 8,9 п. п. Экспорт сокращался из-за низких запасов агропродукции, слабого спроса на продукцию ГМК и новых условий торговли с ЕС.

В то же время импорт товаров и услуг рос быстрее — на фоне закупок машиностроительной и металлургической продукции для обороны и восстановления инфраструктуры.

Динамика по секторам

Быстрее всего росла валовая добавленная стоимость секторов государственного управления и обороны — на 15,1% г/г. Положительная динамика также сохранялась в образовании, здравоохранении и социальной сфере.

Улучшение ситуации в энергетике способствовало росту ВДС энергетического сектора до 6,7% г/г и поддержало промышленность. ВДС обрабатывающей промышленности возросло на 1,7% г/г, а сокращение в добывающей промышленности замедлилось до 2,1% г/г.

Читайте также Агентство Fitch улучшило прогноз роста мирового ВВП в 2025—2026 годах

Благодаря внутреннему спросу и стабильному энергоснабжению объемы строительных работ выросли на 31,5% г/г. Торговля прибавила 2,6% г/г.

В то же время аграрный сектор оставался слабым: сокращение производства замедлилось до 12,3% из-за переноса сбора урожая между кварталами. Транспортная отрасль продолжила падение — до 9,3% г/г на фоне уменьшения экспортных перевозок.

Прогнозы: восстановление будет продолжаться, но с рисками

НБУ ожидает, что в IV квартале 2025 года рост экономики ускорится до 3,4% благодаря бюджетным стимулам и частному потреблению. По итогам года рост ВВП прогнозируется близким к 1,9%.

В последующие годы ожидается умеренное ускорение экономического роста — до 2−3% — за счет увеличения урожаев и инвестиций в восстановление и оборонный комплекс.

Основным риском остается ход полномасштабной войны, а также возможные проблемы с объемами и ритмичностью внешнего финансирования. В то же время НБУ не исключает положительных сценариев в случае усиления международной поддержки Украины и продвижения к справедливому и длительному миру.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.