НБУ оценил рост ВВП и дал прогноз на следующие годы
Экономика Украины в ІІІ квартале 2025 года ускорила восстановление. Регулятор ожидает дальнейшего ускорения экономики уже в конце года и умеренного роста в 2026—2027 годах.
Об этом говорится в комментарии Нацбанка об изменении реального ВВП.
Как и прогнозировал регулятор, темпы восстановления экономики ускорились по сравнению с ІІ кварталом 2025 года.
Рост ВВП: что показала статистика
По данным Государственной службы статистики, в ІІІ квартале 2025 года реальный ВВП вырос на 2,1% в годовом исчислении. По сравнению с предыдущим кварталом экономика прибавила 0,8% в сезонно скорректированном измерении.
Ключевые драйверы роста экономики
Основную поддержку экономическому росту обеспечил фискальный импульс, говорят в НБУ. Потребление сектора государственного управления выросло на 12,2% г/г и дало наибольший вклад в изменение ВВП — 4,1 п. п. Это стало возможным благодаря значительному международному финансированию.
Конечные расходы домохозяйств увеличились на 6,7% г/г, а их вклад в динамику ВВП оставался положительным — 3,9 п. п.
Инвестиции снова росли
Валовое накопление основного капитала возросло на 11,5% г/г и прибавило 2,2 п. п. к ВВП. Инвестиционная активность оживилась прежде всего в строительстве, переработке агропродукции и оборонном секторе.
Этому способствовали и высокие капитальные расходы бюджета: в ІІІ квартале 2025 года их номинальные объемы были одними из самых высоких с начала полномасштабного вторжения.
Чистый экспорт давит на рост
Отрицательный вклад чистого экспорта в измененеие ВВП вырос до 8,9 п. п. Экспорт сокращался из-за низких запасов агропродукции, слабого спроса на продукцию ГМК и новых условий торговли с ЕС.
В то же время импорт товаров и услуг рос быстрее — на фоне закупок машиностроительной и металлургической продукции для обороны и восстановления инфраструктуры.
Динамика по секторам
Быстрее всего росла валовая добавленная стоимость секторов государственного управления и обороны — на 15,1% г/г. Положительная динамика также сохранялась в образовании, здравоохранении и социальной сфере.
Улучшение ситуации в энергетике способствовало росту ВДС энергетического сектора до 6,7% г/г и поддержало промышленность. ВДС обрабатывающей промышленности возросло на 1,7% г/г, а сокращение в добывающей промышленности замедлилось до 2,1% г/г.
Благодаря внутреннему спросу и стабильному энергоснабжению объемы строительных работ выросли на 31,5% г/г. Торговля прибавила 2,6% г/г.
В то же время аграрный сектор оставался слабым: сокращение производства замедлилось до 12,3% из-за переноса сбора урожая между кварталами. Транспортная отрасль продолжила падение — до 9,3% г/г на фоне уменьшения экспортных перевозок.
Прогнозы: восстановление будет продолжаться, но с рисками
НБУ ожидает, что в IV квартале 2025 года рост экономики ускорится до 3,4% благодаря бюджетным стимулам и частному потреблению. По итогам года рост ВВП прогнозируется близким к 1,9%.
В последующие годы ожидается умеренное ускорение экономического роста — до 2−3% — за счет увеличения урожаев и инвестиций в восстановление и оборонный комплекс.
Основным риском остается ход полномасштабной войны, а также возможные проблемы с объемами и ритмичностью внешнего финансирования. В то же время НБУ не исключает положительных сценариев в случае усиления международной поддержки Украины и продвижения к справедливому и длительному миру.
