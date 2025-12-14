Украина ввела санкции против еще почти 700 судов теневого флота рф
Украина ввела санкции против еще почти 700 морских судов теневого флота рф, который перевозит нефть и другие энергоресурсы и дает деньги на затягивание войны.
Об этом заявил Владимир Зеленский.
Это самый большой санкционный пакет против танкеров и других судов, которые служат агрессии. В пакете судна, которые ходят не только под российским флагом, но и под флагами других государств — в частности, это более 50 юрисдикций.
— отметил президент.
Он подчеркивает, что Украина будет работать, чтобы каждое из этих судов, каждая компания-судовладелец и вся инфраструктура российского экспорта нефти и других энергоресурсов были заблокированы также украинскими партнерами.
По словам Зеленского, Украина поддерживает концепцию полного запрета на оказание морских услуг судам, задействованным в экспорте российских энергоносителей.
Давление на россию и дипломатия ради окончания войны должны идти бок о бок, чтобы был необходимый результат. россия должна прекратить войну, которую сама начала и затягивает
— добавил президент.
Поделиться новостью
Также по теме
Украина ввела санкции против еще почти 700 судов теневого флота рф
Инфляция замедляется: как изменились цены в ноябре
Украинские беженцы начнут возвращаться домой в 2027 году — Нацбанк
Швеция сократит помощь пяти странам, чтобы увеличить поддержку Украины
В Украине будут введены новые правила расчета стоимости работ в ходе восстановления
Минэкономики готовит новый цифризированный Трудовой кодекс