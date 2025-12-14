Украина ввела санкции против еще почти 700 судов теневого флота рф Сегодня 11:23 — Казна и Политика

Украина ввела санкции против еще почти 700 судов теневого флота рф

Украина ввела санкции против еще почти 700 морских судов теневого флота рф, который перевозит нефть и другие энергоресурсы и дает деньги на затягивание войны.

Об этом заявил Владимир Зеленский.

Это самый большой санкционный пакет против танкеров и других судов, которые служат агрессии. В пакете судна, которые ходят не только под российским флагом, но и под флагами других государств — в частности, это более 50 юрисдикций. — отметил президент.

Он подчеркивает, что Украина будет работать, чтобы каждое из этих судов, каждая компания-судовладелец и вся инфраструктура российского экспорта нефти и других энергоресурсов были заблокированы также украинскими партнерами.

По словам Зеленского, Украина поддерживает концепцию полного запрета на оказание морских услуг судам, задействованным в экспорте российских энергоносителей.

Давление на россию и дипломатия ради окончания войны должны идти бок о бок, чтобы был необходимый результат. россия должна прекратить войну, которую сама начала и затягивает — добавил президент.

