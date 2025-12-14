0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина ввела санкции против еще почти 700 судов теневого флота рф

Казна и Политика
21
Украина ввела санкции против еще почти 700 судов теневого флота рф
Украина ввела санкции против еще почти 700 судов теневого флота рф
Украина ввела санкции против еще почти 700 морских судов теневого флота рф, который перевозит нефть и другие энергоресурсы и дает деньги на затягивание войны.
Об этом заявил Владимир Зеленский.
Это самый большой санкционный пакет против танкеров и других судов, которые служат агрессии. В пакете судна, которые ходят не только под российским флагом, но и под флагами других государств — в частности, это более 50 юрисдикций.
— отметил президент.

Он подчеркивает, что Украина будет работать, чтобы каждое из этих судов, каждая компания-судовладелец и вся инфраструктура российского экспорта нефти и других энергоресурсов были заблокированы также украинскими партнерами.
По словам Зеленского, Украина поддерживает концепцию полного запрета на оказание морских услуг судам, задействованным в экспорте российских энергоносителей.
Давление на россию и дипломатия ради окончания войны должны идти бок о бок, чтобы был необходимый результат. россия должна прекратить войну, которую сама начала и затягивает
— добавил президент.

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems