Как налоговая находит онлайн-продавцов без ФЛП — Finance.ua

Как налоговая находит онлайн-продавцов без ФЛП

61
В Украине ужесточили надзор за онлайн-продавцами, работающими без официальной регистрации. Государственная налоговая служба активно отслеживает граждан, которые продают товары через социальные сети и маркетплейсы, не имея статуса ФЛП и, соответственно, уклоняясь от уплаты налогов.
Для проверки налоговики используют эффективный и простой метод — контрольные закупки.
Об этом говорится в материале «Новости.LIVE».
Инспектор под видом обычного покупателя оформляет заказы через Instagram, Facebook, Telegram или OLX и обращает внимание на способ оплаты. Если деньги переводятся на личную банковскую карту, это сразу считается нарушением.
Юрист Богдан Янкив в своем блоге отмечает, что именно такая схема позволяет быстро фиксировать факты ведения незарегистрированной предпринимательской деятельности. Большинство продавцов даже не подозревают, что становятся объектом проверки и не успевают скрыть нарушения.

Читайте также: Топ-5 банков для ФЛП: обзор выгодных предложений

Закон предусматривает серьезную ответственность. Согласно статье 164 Кодекса об административных правонарушениях, за незаконное предпринимательство предусмотрен штраф от 17 000 до 34 000 гривен с конфискацией продукции и полученных доходов.
Если нарушение повторяется в течение года, сумма санкции растет до 85 000 гривен. Кроме того, нарушителям придется заплатить налоги с полученной прибыли — 18% НДФЛ и 5% военного сбора. В случае крупных сумм неуплаченных налогов предпринимателям «в тени» грозит уже уголовная ответственность.

Справка Finance.ua:

  • с 2026 года в Украине отменяется ежемесячная отчетность для ФЛП (физические лица-предприниматели) — она не дала никакого положительного эффекта для бюджета, но создала излишнюю бюрократию. Предприниматели снова будут отчитываться раз в квартал, как и до 2025 года;
  • когда физическое лицо-предприниматель при каких-то обстоятельствах прекращает деятельность и не получает прибыли, его обязанность подавать декларацию о доходах не исчезает автоматически. Как подавать декларацию ФЛП, если нет дохода — по ссылке.
По материалам:
Фокус
