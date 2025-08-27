Как налоговая находит онлайн-продавцов без ФЛП — Finance.ua

Как налоговая находит онлайн-продавцов без ФЛП Сегодня 09:16

Как налоговая находит онлайн-продавцов без ФЛП

В Украине ужесточили надзор за онлайн-продавцами, работающими без официальной регистрации. Государственная налоговая служба активно отслеживает граждан, которые продают товары через социальные сети и маркетплейсы, не имея статуса ФЛП и, соответственно, уклоняясь от уплаты налогов.

Для проверки налоговики используют эффективный и простой метод — контрольные закупки.

Об этом говорится в материале «Новости.LIVE».

Инспектор под видом обычного покупателя оформляет заказы через Instagram, Facebook, Telegram или OLX и обращает внимание на способ оплаты. Если деньги переводятся на личную банковскую карту, это сразу считается нарушением.

Юрист Богдан Янкив в своем блоге отмечает , что именно такая схема позволяет быстро фиксировать факты ведения незарегистрированной предпринимательской деятельности. Большинство продавцов даже не подозревают, что становятся объектом проверки и не успевают скрыть нарушения.

Закон предусматривает серьезную ответственность. Согласно статье 164 Кодекса об административных правонарушениях, за незаконное предпринимательство предусмотрен штраф от 17 000 до 34 000 гривен с конфискацией продукции и полученных доходов.

Если нарушение повторяется в течение года, сумма санкции растет до 85 000 гривен. Кроме того, нарушителям придется заплатить налоги с полученной прибыли — 18% НДФЛ и 5% военного сбора. В случае крупных сумм неуплаченных налогов предпринимателям «в тени» грозит уже уголовная ответственность.

Справка Finance.ua:

с 2026 года в Украине отменяется ежемесячная отчетность для ФЛП (физические лица-предприниматели) — она не дала никакого положительного эффекта для бюджета, но создала излишнюю бюрократию. Предприниматели снова будут отчитываться раз в квартал, как и до 2025 года;

когда физическое лицо-предприниматель при каких-то обстоятельствах прекращает деятельность и не получает прибыли, его обязанность подавать декларацию о доходах не исчезает автоматически. Как подавать декларацию ФЛП, если нет дохода — по ссылке.

